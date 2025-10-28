Trước đợt lũ lịch sử ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân TP Huế, tối nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên người dân ở vùng ngập lụt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình ngập lụt ở TP Huế. Ảnh: NM

Thăm các hộ dân đang bị ngập sâu tại tuyến đường Chi Lăng, phường Phú Xuân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận tinh thần chủ động, đoàn kết và ý thức phòng chống thiên tai của chính quyền và người dân địa phương.

Ông ân cần động viên bà con cố gắng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt. Ảnh: NM

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương trong ứng phó với đợt mưa lũ lịch sử. Đặc biệt, việc chủ động điều tiết, vận hành an toàn, hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đã góp phần quan trọng giảm áp lực lũ, hạn chế thiệt hại vùng hạ du.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, lực lượng phòng chống thiên tai và người dân, nhiều khu vực trọng yếu của TP Huế đã được bảo vệ, giảm thiểu rủi ro về người và tài sản.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là bài học quý về năng lực quản lý, điều hành hồ chứa và sự chủ động của hệ thống phòng thủ dân sự trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan, khó lường.

Ông yêu cầu chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn về điện, nước, vệ sinh môi trường; sớm khôi phục hệ thống điện, viễn thông, hạ tầng thiết yếu để người dân ổn định sinh hoạt, học tập và sản xuất.

Đồng thời, ông cũng chỉ đạo địa phương rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng nặng, không để người dân nào bị đói, rét trong những ngày sau lũ.

Sau khi đi thăm các hộ dân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với TP Huế về công tác ứng phó với đợt mưa lũ đặc biệt lớn xảy ra từ ngày 25-28/10.