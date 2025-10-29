Ngày 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với TP Đà Nẵng về công tác ứng phó mưa, lũ trên địa bàn thành phố.

Tính đến sáng 29/10, Đà Nẵng có 66.813 hộ dân bị ngập; 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn và 29 xã, phường ngập nặng. Các lực lượng đã sơ tán 4.835 hộ với 15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, thành phố đã huy động 6.185 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân cơ sở, cùng nhiều phương tiện như ca nô, thuyền máy, xe múc, xe ủi… sẵn sàng ứng phó tại các vị trí xung yếu.

Thành phố đã chủ động triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Thành phố đã xây dựng phương án chi tiết đến từng cụm dân cư, từ khâu di dời, bố trí nơi ở tạm, cung ứng lương thực – thực phẩm, đến ổn định đời sống sau thiên tai.

Ngoài khu vực nội thành, Đà Nẵng cũng theo dõi chặt chẽ tình trạng sạt lở bờ biển Hội An dài khoảng 5 km, đồng thời rà soát các tuyến giao thông miền núi trọng điểm, triển khai biện pháp gia cố, phòng chống tổng thể, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị an toàn, thích ứng hiệu quả với thiên tai trong dài hạn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với TP Đà Nẵng về công tác ứng phó mưa, lũ trên địa bàn. Ảnh: N.P

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, ưu tiên cao nhất hiện nay là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân. Ông yêu cầu các địa phương không được lơ là, phải chủ động mọi phương án ứng phó, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất.

Phó Thủ tướng yêu cầu TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan huy động tổng lực cả hệ thống chính trị, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai. Triển khai phương châm “bốn tại chỗ” một cách thực chất, linh hoạt, hiệu quả, nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Sau khi nước rút, các địa phương chủ động phun khử khuẩn và xử lý môi trường. Bộ Y tế phải tiếp tục chỉ đạo việc này khi cần thiết.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển tại phường Hội An Đông. Ảnh: G.X

Về lâu dài, Phó Thủ tướng cho rằng, địa phương cần thay đổi tư duy ứng phó với thiên tai theo hướng chủ động, thích ứng. Các địa phương chủ động duy trì lực lượng và phương tiện ứng phó, bảo đảm triển khai hiệu quả, không bị động; xây dựng năng lực hạ tầng đủ mạnh để chống chịu thiên tai, đồng thời tính toán để dù có lũ thì cuộc sống của người dân vẫn bình thường, không bị xáo trộn.

Phó Thủ tướng đề nghị TP Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra, khảo sát các khu vực trọng điểm như Hội An, bờ biển bị xâm thực và 28 xã miền núi. Thành phố cần phối hợp với các bộ, ngành và viện nghiên cứu để thực hiện khảo sát, đánh giá nhằm xây dựng mô hình ứng phó dài hạn, bao gồm hệ thống thủy lợi, giao thông miền núi và bờ biển, xác định khu vực cần bảo vệ, khu vực nên tránh theo quy luật tự nhiên.

Địa bàn xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng ngập sâu. Ảnh: G.X

Sau buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đến phường Điện Bàn Đông để thăm hỏi, tặng quà người dân đang chịu ngập lụt, đồng thời kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển tại phường Hội An Đông.

Tại các điểm đến, Phó Thủ tướng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với khó khăn của bà con, đồng thời ghi nhận tinh thần chủ động, đoàn kết, ý thức phòng chống thiên tai cao của chính quyền và người dân địa phương. Ông động viên người dân cố gắng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.