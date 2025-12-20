Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo 751 tại buổi làm việc với UBND TPHCM về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn.

Theo báo cáo từ phía địa phương, TPHCM (sau sáp nhập) có tổng cộng 838 công trình, dự án và khu đất đang gặp vướng mắc pháp lý hoặc tồn đọng. Thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để đưa ra định hướng xử lý cho 670 dự án, chiếm khoảng 80% tổng số lượng, nhưng thực tế vẫn còn nhiều nút thắt lớn cần sự can thiệp quyết liệt hơn từ cả Trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu TPHCM không để lãng phí nguồn lực, không để xảy ra vi phạm; đồng thời chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp, các ngành hoặc giữa các nhiệm kỳ; Thành phố cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, hành động vì lợi ích chung, trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu TPHCM khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các dự án theo thẩm quyền để sớm đưa công trình vào hoạt động. Thành phố phải chịu trách nhiệm làm rõ các vướng mắc liên quan đến việc tuân thủ pháp luật ở từng giai đoạn; chủ động nghiên cứu và đề xuất giải pháp tháo gỡ phù hợp với thực tiễn, trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng của TPHCM sau gần 10 năm khởi công nhưng vẫn chưa về đích. Ảnh: TK

Đối với các dự án gồm: Khu cao ốc văn phòng và khách sạn tại số 3C Tôn Đức Thắng, Khu dân cư số 168 Phan Văn Trị và Khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế, Phó Thủ tướng đề nghị UBND TP tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ Công an trả lời kết quả xác minh về các nội dung liên quan trực tiếp đến các dự án trong đó cần xác định rõ có vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không, nếu có thì các dự án trên có phải là vật chứng của vụ án hay không.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, trên cơ sở kết quả trả lời của Bộ Công an, UBND TP tập trung, chủ động giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc tại các dự án này.

Đối với dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, là dự án hạ tầng trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, Phó Thủ tướng yêu cầu TPHCM phải khẩn trương thực hiện việc thanh toán cho nhà đầu tư theo đúng các quy định tại Nghị quyết số 212/NQ-CP ngày 21/7/2025 của Chính phủ.

"Việc giải quyết các vướng mắc tại dự án này phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư, đồng thời thành phố phải báo cáo kết quả thực hiện cụ thể lên Bộ Chính trị", văn bản nêu.

Giải quyết dứt điểm 12 dự án thuộc thẩm quyền trong tháng 1/2026

Phó Thủ tướng ấn định thời hạn cụ thể cho 12 dự án (trong đó có dự án ngăn triều chống ngập gần 10.000 tỷ đồng) thuộc thẩm quyền trực tiếp của TPHCM, yêu cầu địa phương xử lý và giải quyết dứt điểm trong tháng 1/2026.

Đối với các vấn đề liên quan đến xác định thời điểm tính giá đất cho quỹ đất đối ứng thanh toán dự án BT hoặc truy thu các khoản nộp bổ sung, Phó Thủ tướng giao các Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm khẩn trương hướng dẫn TPHCM thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Đối với nội dung vướng mắc tại các dự án BT, BOT, Phó Thủ tướng giao UBND TPHCM chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được hướng dẫn thực hiện theo quy định; tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có) đảm bảo theo tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa nhà nước và nhà đầu tư”.

Riêng đối với dự án do nhà đầu tư có vốn nước ngoài thực hiện chưa làm rõ, xác định sai phạm do lỗi của cơ quan Việt Nam hay nhà đầu tư, Phó Thủ tướng giao UBND TP trao đổi trực tiếp với nhà đầu tư để làm rõ sai phạm thuộc về lỗi của cơ quan nhà nước hay nhà đầu tư, từ đó, thành phố đề xuất cơ chế tháo gỡ khả thi, đảm bảo đúng quy định pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế.