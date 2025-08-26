Bất động sản đa công năng trở lại đường đua

Giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ của thị trường bất động sản đang định hình lại tiêu chí lựa chọn tài sản. Trong đó, sản phẩm có giá trị sử dụng cao, khai thác linh hoạt và khả năng vận hành thực tế trở thành đích ngắm của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư cá nhân.

Loại hình nhà phố thương mại (shophouse) đang dịch chuyển về các đô thị vệ tinh

Theo khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2025 của Batdongsan.com.vn, 66% nhà đầu tư có kế hoạch giữ tài sản trong 3 - 10 năm, trong đó 39% chọn giai đoạn 3 - 5 năm và 27% nắm giữ từ 5 - 10 năm. Chỉ 12% có ý định bán trong vòng dưới 1 năm, cho thấy chiến lược “lướt sóng” đã dần nhường chỗ cho nhu cầu tích sản dài hạn kết hợp khai thác thực.

Báo cáo của VNDirect cũng ghi nhận, doanh thu bán shophouse trong 6 tháng đầu năm 2025 tăng 272% so với cùng kỳ 2024, đạt 744 tỷ đồng, phản ánh rõ sức hút trở lại của phân khúc nhà phố thương mại có công năng kép vừa để ở vừa kinh doanh, cho thuê.

Các chuyên gia phân tích, người mua hiện tại ưu tiên lựa chọn dòng sản phẩm nhà phố thương mại vì đây là tài sản có tiềm năng tăng giá mạnh mẽ theo tốc độ phát triển hạ tầng, đồng thời tạo ra dòng tiền ổn định trong thời gian sở hữu, tối ưu hóa biên độ lợi nhuận. Tuy nhiên, trước thực tế mặt bằng giá tại TP.HCM ngày càng cao và ít lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính của số đông nhà đầu tư, nhu cầu tìm kiếm loại hình nhà phố thương mại đang dịch chuyển về các đô thị vệ tinh - nơi quỹ đất rộng, quy hoạch bài bản, hạ tầng liên vùng được thúc đẩy và giá trị bất động sản còn nhiều dư địa tăng trưởng dài hạn.

Phố thương mại công năng kép tại River Park

LA Home khẳng định vị thế là dự án đầy tiềm năng tại của ngõ khu tây TP.HCM, chỉ cách TP.HCM từ 5 phút di chuyển, tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh lộ giới 60m. Đây là mô hình đô thị công nghiệp tích hợp hiếm hoi hiện nay khi kết hợp vừa khu đô thị sinh thái vừa Khu công nghiệp sinh thái, mở ra triển vọng tăng trưởng bền vững cho cả an cư và đầu tư.

3 tuyến phố thương mại công năng kép tại River Park mở ra cơ hội an cư - đầu tư với giá trị bền vững. Ảnh phối cảnh dự án

River Park - phân khu thứ 2 vừa ra mắt của Khu đô thị sinh thái LA Home, sở hữu 3 tuyến phố thương mại công năng kép đắt giá - vị trí hội tụ mật độ giao thương cao nhất của toàn đô thị. Mỗi tuyến phố đều kết nối trực tiếp đến hệ tiện ích lớn của khu đô thị: trung tâm thể dục thể thao đa năng 1ha, trung tâm thương mại 3ha, công viên trung tâm 2,2ha và hệ thống trường học liên cấp quốc tế. Nhờ đó, sản phẩm nhà phố thương mại công năng kép tại đây có khả năng đón trọn lưu lượng khách lớn từ mọi phân khu, giúp tối ưu hiệu suất khai thác.

Các tuyến phố được quy hoạch với lộ giới 18m, mặt tiền rộng, vỉa hè thông thoáng và cảnh quan xanh mát, đồng thời áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh EDGE giúp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và gia tăng tính bền vững cho bất động sản.

Cùng với đó, mỗi căn nhà phố thương mại công năng kép tại River Park được thiết kế linh hoạt, hiện đại, vận hành đa công năng: Mặt bằng tầng trệt thông suốt, thuận tiện đa dạng mô hình kinh doanh như F&B, thời trang, showroom, hoặc cửa hàng tiện lợi. Các tầng trên tách biệt hoàn toàn, phù hợp cho nhu cầu ở thực hoặc khai thác cho thuê dài hạn.

Tuyến phố thương mại đa công năng River Park thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khi công bố mức giá từ 4,99 tỷ đồng/căn

Lợi thế lớn của River Park còn đến từ vị trí liền kề khu công nghiệp Prodezi quy mô 400 ha - nơi quy tụ hàng chục nghìn kỹ sư, chuyên gia và lao động kỹ thuật cao, tạo nền tảng vững chắc cho nhu cầu thuê, tiêu dùng và sử dụng dịch vụ thường xuyên.

Bên cạnh đó, phân khu còn thừa hưởng khả năng kết nối vùng vượt trội, chỉ cách TP.HCM 5 phút di chuyển qua Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, đường Võ Văn Kiệt nối dài, liền kề các tuyến hạ tầng liên vùng trọng điểm như cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4. Sự đồng bộ về quy hoạch và hạ tầng là yếu tố bảo chứng cho tiềm năng khai thác bền vững của các dòng sản phẩm tại River Park.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố then chốt như vị trí chiến lược liền kề TP.HCM, cửa ngõ khu tây TP.HCM, kết nối liên vùng thuận tiện, quy hoạch bài bản, dòng sản phẩm nhà phối thương mại công năng kép River Park thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khi công bố mức giá từ 4,99 tỷ đồng/căn.

Theo chủ đầu tư, để sở hữu dòng sản phẩm đầy tiềm năng, khách hàng chỉ cần thanh toán 25% vốn tự có đến thời điểm bàn giao (dự kiến tháng 1/2027), phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 70% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% trong 18 tháng. Ngoài ra, khách hàng còn được miễn phí 2 năm phí quản lý cùng loạt chính sách ưu đãi lên đến 12% giá trị sản phẩm (tương đương từ 600 triệu đồng).

Với tổng mức chi trả ban đầu hợp lý, chính sách tài chính ưu việt và cam kết về pháp lý, River Park đang trở thành sự lựa chọn chiến lược cho nhóm khách hàng có tầm nhìn đầu tư trung - dài hạn, mong muốn sở hữu nhà phố thương mại công năng kép liền kề TP.HCM trong vùng giá cạnh tranh, tiềm năng tăng trưởng vượt trội.

An Mai