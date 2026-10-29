Phó Tổng thống Mỹ đã gửi thư tới giới chức Tehran để đề nghị hỗ trợ vật tư y tế cho Iran trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt.

Theo Independent, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 28/10 đã gửi thư tới Thư ký Hội đồng An ninh Iran Mohsen Rezaei theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.

Một nguồn tin nói rằng bức thư nhằm đề nghị Iran nối lại các cuộc đàm phán, qua đó tránh một đợt tấn công tiềm tàng của Mỹ. Tuy vậy, Tổng thống Trump đã phủ nhận thông tin này, khẳng định ông Vance liên hệ với giới chức Tehran để nói về việc hỗ trợ y tế.

"Ông Vance đã hỏi tôi nghĩ sao về việc Iran cần hỗ trợ về vật tư y tế và một số thứ khác. Tôi trả lời rằng ông ấy có thể làm vậy. Về cơ bản, chúng tôi đề nghị cung cấp sự hỗ trợ cho những người đang gặp khó khăn về sức khỏe ở Iran", ông Trump cho hay.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: X/@JDVance

Động thái của Phó Tổng thống Vance diễn ra khi tiến trình đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc. Washington yêu cầu nhượng bộ về chương trình hạt nhân, trong khi Tehran tìm kiếm sự cứu trợ kinh tế ngay lập tức.

Cùng ngày 28/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tiết lộ rằng Tehran đang thảo luận với các bên trung gian về kế hoạch 7 ngày nhằm chấm dứt xung đột và mở cửa eo biển Hormuz. "Trong khi các lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng bảo vệ đất nước, chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực ngoại giao để tìm kiếm giải pháp tiềm năng", ông Araghchi nói.

Vào đầu tháng 9, Iran đã đưa ra bản đề xuất 7 điểm với lộ trình thực hiện kéo dài 7 ngày nhằm mở cửa eo biển Hormuz và đàm phán về vấn đề hạt nhân. Tới đầu tuần này, giới chức Tehran đã để ngỏ khả năng rút ngắn tiến tình này xuống còn 4 - 5 ngày.