Phòng khám Tâm Đức Số 07 Đường Bà Triệu, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Chú trọng trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ

Theo đại diện phòng khám đa khoa Tâm Đức, đội ngũ y bác sĩ được tuyển chọn kỹ lưỡng, dựa trên trình độ chuyên môn cao và y đức trong quá trình công tác. Với sự am hiểu sâu sắc về chuyên môn và dày dặn kinh nghiệm thực tiễn của mỗi bác sĩ sẽ đảm bảo được quá trình điều trị diễn ra chính xác và hiệu quả.

Không chỉ dừng lại ở việc chẩn đoán và điều trị bệnh mà đội ngũ y bác sĩ còn mở rộng ra việc giáo dục phòng tránh bệnh cũng như nâng cao sức khỏe cho người dân.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên y tế cũng không ngừng được đào tạo để có thể đảm bảo mọi bệnh nhân đều được đón tiếp một cách tận tâm và chu đáo từ khi bước vào cửa cho đến khi rời khỏi phòng khám.

Đội ngũ y bác sĩ, y tá tận tâm - Môi trường rộng, thoáng và sạch sẽ

Đầu tư công nghệ tiên tiến, phương pháp hiện đại

Với sứ mệnh mang lại cơ sở y tế tiện ích, phòng khám đa khoa Tâm Đức cung cấp đa dạng các hạng mục khám chữa.

Khám chữa cho nam các bệnh như: Bao quy đầu, bệnh dương vật,…

Các vấn đề về rối loạn kinh nguyệt, tắc kinh, viêm nhiễm âm đạo - phụ khoa, bệnh đường tiết niệu, các bệnh lý về buồng trứng, tử cung, đình chỉ thai an toàn ở nữ.

Ngoài ra còn thực hiện khám các bệnh lây truyền sinh dục như u mềm lây, hạt cơm, bớt sùi, sần cục.

Không những đa dạng các hạng mục thăm khám - điều trị, các bác sĩ cũng rất nhiệt tình chia sẻ về vấn đề chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, kế hoạch hoá gia đình cho các cặp đôi sắp cưới.

Nhằm giúp bệnh nhân không phải mất nhiều thời gian di chuyển giữa các cơ sở chuyên khoa khác nhau và việc quá trình điều trị sẽ đạt kết quả cao hơn.

Phòng khám luôn chú trọng đầu tư vào các máy móc tiên tiến, từ thiết bị siêu âm, xét nghiệm, chẩn đoán,… đến các phòng tiểu phẫu và phòng hậu phẫu. Quan trọng nhất là những vật tư này luôn được vô trùng khử khuẩn trước khi đưa vào sử dụng để tránh tình trạng lây nhiễm cho bệnh nhân.

Các phương pháp, công nghệ tiên tiến được áp dụng có thể kể đến: Phương pháp cắt bao quy đầu công nghệ hiện đại, ALA - PDT, INT, liệu pháp miễn dịch phương pháp CRS,...

Nâng cao chất lượng y tế và cơ sở vật chất

Bên cạnh đó, không gian phòng khám rộng rãi và môi trường y tế sạch sẽ nhằm mang đến cho bệnh nhân sự thoải mái, an tâm trong suốt quá trình điều trị.

Phòng khám được sự cấp phép hoạt động

Phòng khám đa khoa Tâm Đức đã được cấp phép hoạt động và chứng nhận theo các tiêu chuẩn y tế của Sở Y tế. Đại diện phòng khám nhấn mạnh, với thời gian xây dựng hoạt động và phát triển của phòng khám đa khoa Tâm Đức, sự tận tụy và chu đáo của đội ngũ y bác sĩ cũng như nhân viên y tế đã tạo dựng được niềm tin và danh tiếng trong lòng người dân ở Đắk Lắk.

Đại diện phòng khám đồng thời nhấn mạnh, toàn thể cán bộ của phòng khám đa khoa Tâm Đức luôn mang trong mình một tinh thần đặt lợi ích sức khỏe của bệnh nhân lên hàng đầu để cùng đồng hành và chia sẻ với bệnh nhân trên con đường “chiến đấu” bệnh tật.

Thông tin liên hệ:

Phòng khám đa khoa Tâm Đức

Địa chỉ: Số 07 đường Bà Triệu, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Hotline: 0262.6299.888

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến chủ nhật: sáng từ 8h-12h; chiều 13h-17h

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Phòng khám Tâm Đức)