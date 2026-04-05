Bác sĩ Sanjay Bhojraj là người sáng lập Viện Y học Chức năng Laguna (Mỹ), đã có hơn 20 năm kinh nghiệm điều trị cho bệnh nhân tim mạch. Dưới đây là chia sẻ của ông trên CNBC về tác động của thói quen sinh hoạt với sức khỏe tim mạch:

Sau nhiều năm điều trị bệnh tim, tắc nghẽn động mạch và rối loạn chuyển hóa, tôi nhận ra một yếu tố có ảnh hưởng lớn: những gì diễn ra vài giờ sau khi ngày làm việc kết thúc. Dưới đây là một số điều bạn nên tránh làm sau 19h:

1. Ăn khuya

Vào buổi tối, độ nhạy insulin giảm khiến cơ thể xử lý đường và chất béo kém hiệu quả hơn. Ăn muộn dễ làm tăng đường huyết sau ăn, rối loạn chuyển hóa lipid và gia tăng viêm. Ngoài ra, tiêu hóa ban đêm còn cạnh tranh với quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể khi ngủ.

Thói quen dùng thiết bị điện tử nhiều vào buổi tối không có lợi cho sức khỏe. Ảnh minh họa: AI

2. Dùng thiết bị điện tử quá nhiều

Điện thoại, máy tính bảng và TV phát ra ánh sáng xanh làm chậm tiết melatonin, khiến bạn ngủ muộn và ngủ kém chất lượng. Rối loạn giấc ngủ kéo dài có liên quan đến tăng huyết áp, kháng insulin, viêm và nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn.

3. Tiếp xúc với ánh sáng mạnh

Ánh sáng mạnh sau khi trời tối có thể ức chế melatonin - hormone quan trọng trong điều hòa giấc ngủ, huyết áp và hoạt động chống oxy hóa của hệ tim mạch. Tiếp xúc ánh sáng ban đêm còn liên quan đến nguy cơ bệnh mạch vành và rối loạn huyết áp. Ánh sáng ấm, dịu phù hợp hơn vào buổi tối.

4. Xem các nội dung gây căng thẳng

Những nội dung kịch tính hay căng thẳng có thể kích hoạt phản ứng stress, làm tăng nhịp tim và huyết áp. Căng thẳng kéo dài góp phần gây rối loạn chức năng nội mô - giai đoạn sớm của bệnh tim mạch, thậm chí có thể kích hoạt biến cố tim ở người có nguy cơ.

5. Tập luyện cường độ cao vào buổi tối muộn

Tập thể dục rất tốt cho tim nhưng thời điểm cũng quan trọng. Tập nặng vào buổi tối có thể làm tăng cortisol, trì hoãn quá trình thư giãn, gây khó ngủ và ảnh hưởng đến nhịp tim ban đêm. Lợi ích tim mạch chủ yếu đến từ quá trình phục hồi nên tập luyện quá muộn có thể phản tác dụng.

6. Uống rượu

Rượu có thể tạo cảm giác thư giãn nhưng thực tế làm rối loạn giấc ngủ, giảm chất lượng giấc ngủ và ảnh hưởng đến melatonin. Đồng thời, rượu làm tăng nhịp tim khi nghỉ và cản trở sự giảm huyết áp tự nhiên vào ban đêm - yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn.

7. Trò chuyện căng thẳng

Tức giận và căng thẳng cảm xúc có thể làm tăng hormone stress, giảm khả năng thích ứng của tim và thậm chí gây rối loạn nhịp tim ở người nhạy cảm. Buổi tối là thời điểm cơ thể cần thư giãn, vì vậy các cuộc trao đổi nặng nề nên được hạn chế.

Với tôi, nguyên tắc sau 19h rất đơn giản: hạn chế xáo trộn nhịp sinh học và giảm căng thẳng để cơ thể có thời gian phục hồi, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch lâu dài.