Theo The i-Paper, bà Faye Begeti là bác sĩ về thần kinh và nhà khoa học thần kinh tại Bệnh viện Đại học Oxford (Anh). Ngoài công việc chuyên môn, bà tập trung chia sẻ những thói quen giúp cải thiện sức khỏe não bộ, năng suất và giấc ngủ, dựa trên nghiên cứu và trải nghiệm cá nhân:

Nuôi dưỡng sự lạc quan tốt cho não bộ

Mỗi sáng khi thức dậy, tôi nghĩ về 3 điều mình mong chờ trong ngày. Não bộ có thể được rèn luyện như cơ bắp. Việc mong đợi điều tích cực góp phần giải phóng dopamine - chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến động lực và cảm xúc tích cực.

Não bộ vốn có xu hướng tiêu cực nên việc chủ động nuôi dưỡng sự lạc quan sẽ giúp cân bằng lại. Ba điều đó bạn mong đợi không cần lớn lao, có thể chỉ là ly cà phê ngon hoặc cuộc trò chuyện với bạn bè.

Không bao giờ uống cà phê sau 13h15

Các nghiên cứu gần đây cho thấy caffeine có tác dụng bảo vệ thần kinh. Vì vậy, tôi vẫn uống cà phê nhưng đặt ra giới hạn nghiêm ngặt: không dùng sau 13h15.

Ngay cả khi bạn có thể ngủ sau khi uống cà phê, điều đó thường là dấu hiệu của thiếu ngủ. Nếu bạn ngủ khi trong cơ thể còn caffeine, hiệu quả giấc ngủ có thể giảm khoảng 7%, đặc biệt là giấc ngủ sâu.

Tôi cũng chú ý tránh phụ thuộc vào caffeine. Tôi thường uống cà phê decaf (khử caffeine) và chỉ dùng đồ uống caffeine khi thực sự cần. Tuy nhiên, cà phê decaf dường như không mang lại cùng lợi ích bảo vệ thần kinh, nên cần cân bằng giữa lợi ích của caffeine và việc bảo vệ giấc ngủ.

Giấc ngủ sâu giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Ba trụ cột của sức khỏe não bộ là chế độ ăn, giấc ngủ và vận động, trong đó giấc ngủ đặc biệt quan trọng. Sự tích tụ của các protein bất thường trong não là nguyên nhân liên quan đến sa sút trí tuệ và giấc ngủ sâu giúp loại bỏ những protein này.

Vì vậy, ưu tiên giấc ngủ là điều cần thiết. Tuy nhiên, không phải lúc nào điều đó cũng dễ thực hiện. Tôi có hai con nhỏ và đôi khi giấc ngủ bị gián đoạn. Trong những trường hợp như vậy, tôi không lo lắng về những điều ngoài tầm kiểm soát.

Điều quan trọng là bạn hiểu rằng có những giai đoạn giấc ngủ không ổn định, nhưng xét trong dài hạn, vài năm như vậy không phải là yếu tố quyết định. Bạn cần ưu tiên giấc ngủ nhưng không nên lo lắng quá mức vì điều đó cũng có thể gây hại.

Chế độ ăn tốt cho não

Tôi lớn lên ở Hy Lạp nên đặc biệt ưa chuộng chế độ ăn Địa Trung Hải - mô hình dinh dưỡng có nhiều bằng chứng về lợi ích cho não bộ. Khi nấu ăn, tôi thường thay bơ bằng dầu ô liu nguyên chất.

Tôi không ăn thịt, duy trì hai phần cá béo mỗi tuần. Việc ăn đa dạng và nhiều màu sắc cũng rất quan trọng. Tôi cố gắng tiêu thụ khoảng 30 loại thực vật khác nhau mỗi tuần để đa dạng dinh dưỡng.

Chúng ta rất dễ rơi vào lối mòn trong ăn uống, vì vậy mỗi khi ra ngoài, tôi thường chọn những món ít khi ăn để thay đổi.