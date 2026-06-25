Sáng 25/6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người phụ nữ đứng tập lắc vòng trên đường ray tàu hỏa.

Theo đó, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT về clip một người phụ nữ vô tư đứng tập lắc vòng trên đường ray tàu hỏa, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác minh, làm rõ.

Người phụ nữ đứng tập lắc vòng trên đường ray tàu hỏa. Ảnh chụp màn hình

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định sự việc xảy ra tại Km89+192 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (thuộc địa bàn xã Tân Thành). Lực lượng CSGT đã phối hợp với Công an xã Tân Thành mời bà L.T.L. (SN 1979, trú tại xã Tân Thành) lên làm việc.

Bà L.T.L. bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, bà L.T.L. thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà L.T.L. về hành vi "Đứng trên đường sắt" theo quy định tại điểm a khoản 1, Điều 15, Nghị định số 81/2026, với mức phạt tiền từ 400.000 đồng.

Cục CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi, đứng, ngồi hoặc thực hiện các hành vi khác trong phạm vi đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.