Mới đây, một đoạn video ghi lại một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng được tài khoản Quách Đắc Thành đăng tải trên hội nhóm mạng xã hội OF.FB đã ghi nhận sự quan tâm của nhiều người xem.

Nguồn video: OF.FB

Toàn bộ diễn biến thót tim được camera hành trình của chiếc xe chạy phía sau ghi lại. Theo đó, vào khoảng 4h15 rạng sáng ngày 17/7, trong điều kiện trời tối mù mịt và tầm nhìn vô cùng hạn chế tại khu vực đường mòn Hồ Chí Minh, chiếc xe SUV chạy phía trước đang di chuyển với tốc độ khá nhanh khi tới một khúc cua thì bất ngờ mất lái, đâm vào hộ lan rồi lật xe ngửa trên đường.

Dù giữ khoảng cách khá an toàn với xe phía trước nhưng sự việc diễn ra quá nhanh khiến tài xế xe gắn camera hành trình phía sau hoảng hốt, không kịp xử lý phanh gấp, dẫn đến va chạm nhẹ với xe gặp nạn. Tuy nhiên, chi tiết gây sốc nhất lại xuất hiện ngay sau đó là một nữ hành khách bất ngờ lồm cồm bò dậy từ phía sau dải hộ lan bằng tôn lượn sóng.

Theo diễn biến thực tế, người phụ nữ này ngồi ở hàng ghế sau nhưng không thắt dây an toàn. Khi chiếc xe lật nhào, lực quán tính khổng lồ đã hất văng người này ra khỏi cabin. Trùng hợp thay, quỹ đạo văng lại lao đúng qua phần khoảng trống giữa các thanh nối của hộ lan nên may mắn không bị thân xe đè trúng hay va đập chí mạng xuống mặt đường.

Sự sống sót kỳ diệu này tuy là một phép màu nhưng tuyệt đối không thể dùng để biện minh cho sự chủ quan của hành khách khi ngồi trên xe.

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, từ tình huống trên, có thể rút ra những khuyến cáo sống còn để đảm bảo an toàn khi lái xe ban đêm. Tuyệt đối tuân thủ thắt dây an toàn dù là người lái hay hành khách ở mọi vị trí, không chỉ riêng hàng ghế trước.

Tầm nhìn ban đêm bị thu hẹp đáng kể. Hãy giảm tốc độ và gia tăng khoảng cách an toàn với xe phía trước để có đủ thời gian phản xạ khi có biến cố bất ngờ. Khung giờ rạng sáng từ 3-5h là lúc nhịp sinh học dễ đưa cơ thể vào trạng thái ngủ gật nhất. Nếu cảm thấy mất tập trung, tài xế phải ngay lập tức tấp vào lề đường an toàn để chợp mắt.

Tai nạn luôn ập đến chỉ trong tích tắc. Một thao tác nhỏ gọn như cài dây an toàn có thể là ranh giới mong manh quyết định sự sống còn của chính bạn và gia đình.

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