Đại diện Phú Hưng Life nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng đối mặt với nhiều thách thức trong việc thu hút và giữ chân nhân tài, việc xây dựng một môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân được tạo điều kiện phát triển, được ghi nhận và cùng hướng đến những giá trị dài hạn đã trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Đó cũng chính là định hướng mà Phú Hưng Life theo đuổi trong suốt hành trình phát triển tại Việt Nam.

Nỗ lực ấy vừa được ghi nhận khi Phú Hưng Life được vinh danh tại HR Asia Awards 2026, một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực châu Á về môi trường làm việc, do HR Asia - tạp chí uy tín về nhân sự trong khu vực - tổ chức hằng năm.

Bắt đầu từ con người

Đối với nhiều doanh nghiệp, con người là một trong những nguồn lực quan trọng. Với Phú Hưng Life, con người không chỉ là nguồn lực mà còn là nền tảng trong chiến lược phát triển.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ - nơi niềm tin là tài sản quan trọng nhất - Phú Hưng Life tin rằng những cam kết dành cho khách hàng chỉ có thể được tạo dựng từ một đội ngũ cùng chia sẻ giá trị, cùng theo đuổi một mục tiêu và phát triển trong một môi trường được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng, tôn trọng và đồng hành.

Chia sẻ về định hướng này, bà Yong Lai Yin, Tổng Giám đốc Phú Hưng Life cho biết: "Chúng tôi mong muốn xây dựng Phú Hưng Life trở thành nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển, được truyền cảm hứng và đóng góp vào một mục tiêu chung. Đó không chỉ là cách chúng tôi xây dựng đội ngũ, mà còn là cách chúng tôi tạo nên giá trị lâu dài cho khách hàng và cộng đồng. Tinh thần One Phu Hung - One Vision - One Team chính là nền tảng của hành trình đó".

Theo bà Yong Lai Yin, phát triển con người một phần quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Tập thể Phú Hưng Life gắn kết qua các hoạt động nội bộ

Văn hóa không được tạo nên bởi những khẩu hiệu

Phú Hưng Life lựa chọn xây dựng văn hóa thông qua trải nghiệm của chính nhân viên.

Từ cách đội ngũ cùng hợp tác, học hỏi, chia sẻ trách nhiệm đến việc mỗi cá nhân được trao cơ hội phát triển và phát huy năng lực, văn hóa doanh nghiệp được hình thành qua những hành động nhất quán mỗi ngày, thay vì chỉ được thể hiện qua những thông điệp truyền thông.

Theo bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Nhân sự Phú Hưng Life, chiến lược phát triển con người của công ty được xây dựng trên niềm tin rằng khi mỗi cá nhân được ghi nhận, được phát triển và được trao quyền, họ sẽ chủ động tạo ra những giá trị tích cực không chỉ cho tổ chức mà còn cho khách hàng và cộng đồng.

Triết lý này cũng tạo nên sự kết nối chặt chẽ giữa chiến lược nhân sự và chiến lược kinh doanh, nơi văn hóa doanh nghiệp không đứng tách biệt mà trở thành một phần của năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Từ văn hóa doanh nghiệp đến những giá trị bền vững

Theo đại diện Phú Hưng Life, một đội ngũ phát triển bền vững sẽ tạo nên những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Những trải nghiệm đó góp phần củng cố niềm tin, tạo dựng các mối quan hệ dài hạn và lan tỏa những giá trị tích cực ra cộng đồng thông qua các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội mà doanh nghiệp kiên trì theo đuổi. Đó cũng chính là cách Phú Hưng Life hiện thực hóa triết lý "Vì bạn, vì cuộc sống vững bền" - bắt đầu từ bên trong tổ chức và mở rộng tới khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Bà Yong Lai Yin - Tổng Giám đốc và bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó Tổng Giám đốc nhân sự Phú Hưng Life tại lễ trao giải HR Asia Awards 2026

Trên hành trình phía trước, Phú Hưng Life sẽ tiếp tục đầu tư vào con người, nuôi dưỡng văn hóa One Phu Hung Life - One Vision - One Team và không ngừng nâng cao trải nghiệm của nhân viên. Bởi doanh nghiệp tin rằng, khi con người phát triển, tổ chức sẽ phát triển. Và khi tổ chức phát triển một cách bền vững, những giá trị tốt đẹp sẽ tiếp tục được lan tỏa tới khách hàng và cộng đồng.

Tập thể Phú Hưng Life thể hiện tinh thần One Phu Hung Life - One Vision - One Team

(Nguồn: Phú Hưng Life)