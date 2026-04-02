Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một số trường tiểu học trên địa bàn phường Nam Định đang sử dụng dịch vụ của Công ty CP Suất ăn Công nghiệp Hà Nội – một trong những đơn vị có giao dịch mua thịt lợn từ Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát, khiến nhiều huynh hoang mang, lo lắng.

Chị N.M.T., phụ huynh có con đang học tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, cho biết sau khi xem danh sách lan truyền trên mạng xã hội về các trường học tại phường Nam Định đang sử dụng dịch vụ của Công ty CP Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, trong đó có trường của con, chị cảm thấy vô cùng bất an.

“Hằng ngày con ăn bán trú tại trường, nếu nguồn thực phẩm không đảm bảo thì ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ rất lớn. Chúng tôi mong nhà trường sớm công khai thông tin về nguồn gốc thực phẩm và cũng mong cơ quan chức năng vào cuộc, rà soát toàn bộ quy trình để phụ huynh yên tâm”, chị bày tỏ.

Lãnh đạo Phòng Văn hoá - Xã hội phường Nam Định kiểm tra bếp ăn Trường Tiểu học Chu Văn An

Liên quan đến việc phụ huynh bày tỏ lo lắng về nguồn cung thực phẩm suất ăn bán trú, lãnh đạo Phòng Văn hoá – Xã hội phường Nam Định cho biết, ngày 1/4, UBND phường đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy trình nội bộ về tổ chức bữa ăn bán trú. Đồng thời, yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình giao nhận hàng ngày, theo dõi điều kiện bảo quản, vệ sinh khu vực bếp ăn, nhà ăn, dụng cụ chế biến, dụng cụ ăn uống.

Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học niêm yết công khai thực đơn, định lượng món ăn, định lượng năng lượng, danh sách nhà cung cấp và thông tin nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm theo quy định. Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn; thường xuyên thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn; tăng cường công tác tập huấn phương án, kịch bản, biện pháp xử lý khi có sự cố đột xuất về an toàn thực phẩm xảy ra.

Hộp lưu mẫu thức ăn được dán niêm phong theo quy định

Nhà trường lên tiếng về nguồn gốc thực phẩm



Trước lo ngại của phụ huynh, các trường tại phường Nam Định đang sử dụng dịch vụ của Công ty CP Suất ăn Công nghiệp Hà Nội cũng thông tin về nguồn gốc thực phẩm cũng như quy trình kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bà Trần Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An cho biết, trường hiện có 36 lớp với 1.666 học sinh; trong đó hơn 1.400 em đăng ký ăn bán trú, với mức thu 26.000 đồng/ngày/học sinh, gồm một bữa chính và một bữa phụ.

Theo bà Hà, nhà trường ký hợp đồng với Công ty CP Suất ăn Công nghiệp Hà Nội từ tháng 10/2025. Sau khi nắm bắt được thông tin nhiều phụ huynh lo lắng về nguồn cung thực phẩm, nhà trường đã liên hệ, yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn bán trú chứng minh nguồn gốc thực phẩm. Phía công ty đã có văn bản xác nhận toàn bộ thực phẩm là thịt lợn sử dụng để cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh của trường đều được lấy từ tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), hoàn toàn không sử dụng nguồn thịt từ Công ty Cường Phát.

Học sinh ăn bán trú tại Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, cho biết toàn trường có 708 học sinh đăng ký ăn bán trú. Công tác tổ chức ăn bán trú, kiểm soát thực phẩm đầu vào được thực hiện nghiêm theo đúng quy định.

Ngay sau khi xuất hiện những thông tin khiến phụ huynh băn khoăn về nguồn thực phẩm, nhà trường đã chủ động liên hệ với Công ty CP Suất ăn Công nghiệp Hà Nội để rà soát, xác minh nguồn gốc thực phẩm. Công ty xác nhận nguồn thực phẩm sử dụng được lấy từ hộ kinh doanh tại phường Trường Thi (tỉnh Ninh Bình) và đã cung cấp cho nhà trường hợp đồng mua bán với hộ kinh doanh này. Nhà trường thông qua giáo viên chủ nhiệm đã cung cấp thông tin để phụ huynh yên tâm về nguồn gốc thực phẩm suất ăn bán trú.