Liên quan vụ gần 300 tấn lợn bệnh tuồn vào chợ, bếp ăn trường học, ngày 1/4, Bộ Y tế có văn bản gửi các địa phương đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn bán trú và trường học.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký nêu rõ, thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn mắc bệnh với quy mô lớn tại một số địa phương. Tình trạng này tạo điều kiện để sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, không an toàn thực phẩm lọt ra thị trường, trong đó có cung ứng cho các bếp ăn tập thể, bao gồm cả trường học.

Trường học sử dụng thịt lợn của Công ty Cường Phát hồi tháng 10/2025. Ảnh: PHCC.

Theo Bộ Y tế, các vụ việc trên làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm và có thể gây tác động lâu dài tới sức khỏe người dân, đặc biệt là nhóm dễ tổn thương như trẻ em, học sinh. Bên cạnh đó, gần đây cũng đã xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại khu công nghiệp và trường học, gây lo ngại trong dư luận.

Bộ Y tế nhấn mạnh, theo quy định của Luật An toàn thực phẩm, UBND các cấp chịu trách nhiệm quản lý hoạt động bếp ăn tập thể trên địa bàn. Đồng thời, ngành giáo dục có trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác y tế trường học, trong đó có nội dung đảm bảo an toàn thực phẩm. Chỉ thị số 38/2024 của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định rõ người đứng đầu các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống và đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm.

Thực hiện công điện số 26/2026 của Thủ tướng về chấn chỉnh công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở bếp ăn tập thể; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời công khai thông tin để cảnh báo cộng đồng.

Các địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm; yêu cầu các đơn vị cung cấp suất ăn phải đảm bảo đầy đủ điều kiện vệ sinh trong toàn bộ quá trình chế biến, phục vụ và có khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi cần thiết; chủ động phương án phòng ngừa và xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Đối với các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn, căng tin, Bộ Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về an toàn thực phẩm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường tuyên truyền kiến thức phòng chống ngộ độc cho giáo viên, học sinh; huy động sự tham gia giám sát của phụ huynh và các tổ chức trong nhà trường.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai nghiêm túc các nội dung trên nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân và hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc tập thể.

Cũng trong ngày, Bộ Y tế gửi văn bản sang Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú và trường học.