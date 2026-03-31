Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã và các trường học trực thuộc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn.

Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp các cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú; kiểm tra, xác minh thông tin về nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm.

Cùng đó, tổ chức rà soát, đánh giá lại các đầu mối, cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn phục vụ bữa ăn bán trú; đối chiếu hồ sơ pháp lý, điều kiện an toàn thực phẩm, năng lực cung ứng, điều kiện vận chuyển, truy xuất nguồn gốc và lịch sử chấp hành quy định của các đơn vị cung cấp để kịp thời chấn chỉnh, thay thế hoặc kiến nghị xử lý đối với trường hợp không bảo đảm yêu cầu.

Bếp ăn của một trường tiểu học ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.

Sở cũng đề nghị các trường học rà soát toàn bộ quy trình nội bộ về tổ chức bữa ăn bán trú theo các bước từ xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận thực phẩm, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất, phục vụ, kiểm tra, giám sát, lưu hồ sơ và xử lý sự cố.

Các trường phải rà soát lại toàn bộ đầu mối cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nước uống, sữa, sản phẩm từ sữa... và suất ăn phục vụ học sinh; kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy tờ đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng, hồ sơ nhân sự, hồ sơ tập huấn, khám sức khỏe, chứng từ giao nhận, hóa đơn, chứng từ truy xuất nguồn gốc.

Sở yêu cầu các trường thực hiện nghiêm việc kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, ghi chép sổ giao nhận thực phẩm hằng ngày, theo dõi điều kiện bảo quản, vệ sinh khu vực bếp ăn, nhà ăn, dụng cụ chế biến, dụng cụ ăn uống...; kiểm soát chặt chẽ khâu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào, kiên quyết không tiếp nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm không bảo đảm chất lượng, thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng hoặc không đúng hợp đồng.

Các trường phải niêm yết công khai thực đơn, định lượng món ăn, định lượng năng lượng, danh sách nhà cung cấp và thông tin nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm theo quy định.

Khi phát hiện vi phạm hoặc nghi ngờ có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, các trường phải khẩn trương tạm dừng tiếp nhận lô thực phẩm, suất ăn hoặc tạm dừng sử dụng nhà cung cấp liên quan để kiểm tra, xác minh; đồng thời báo cáo ngay UBND phường/xã, cơ quan y tế địa phương và Sở để phối hợp xử lý theo quy định.