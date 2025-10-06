Theo phản ánh, tại cuộc họp phụ huynh ngày 30/9, giáo viên chủ nhiệm các lớp 4-5 tuổi đã thông báo tới phụ huynh 13 khoản đóng góp, với tổng số tiền gần 4 triệu đồng/học sinh.

Theo phụ huynh, danh mục thu cho cả năm học bao gồm nhiều khoản "lạ", không nằm trong quy định như: Tiền điều hòa 200 nghìn đồng, tiền điện điều hòa 100 nghìn đồng, dọn vệ sinh 180 nghìn đồng, thuê người làm vườn 150 nghìn đồng, làm biển tên trường 250 nghìn đồng, đồ dùng học tập 510 nghìn đồng...

Trường Mầm non xã Hà Trung. Ảnh: Lê Dương

“Chúng tôi rất bức xúc vì năm nào cũng có các khoản thu ngoài quy định, nhưng năm nay số tiền quá lớn, gần 4 triệu đồng. Nhiều phụ huynh ở nông thôn có điều kiện kinh tế khó khăn, nên việc phải đóng góp như vậy là gánh nặng rất lớn”, một phụ huynh cho biết.

Trước phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND xã Hà Trung cho biết, ngày 1/10, xã đã tiếp nhận thông tin về việc triển khai các khoản thu đầu năm học tại trường mầm non địa phương. Ngay sau đó, UBND xã yêu cầu nhà trường dừng toàn bộ việc thu, đồng thời báo cáo, giải trình cụ thể về các nội dung phụ huynh phản ánh.

Trao đổi với VietNamNet, bà Đào Thị Viễn, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Hà Trung xác nhận nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh và thông báo các khoản thu đầu năm học. Tuy nhiên, một số khoản không đúng như phụ huynh phản ánh.

Theo bà Viễn, ngày 26/9, nhà trường đã họp duyệt các khoản thu ở xã, không có thay đổi lớn so với các năm trước. Đến ngày 28/9, trường họp Ban đại diện cha mẹ học sinh để thông báo triển khai các nội dung, đến ngày 30/9 tổ chức họp phụ huynh toàn trường.

Danh sách các khoản thu do phụ huynh cung cấp.

“Tại cuộc họp, chúng tôi triển khai các khoản thu theo quy định. Những khoản tự nguyện không bắt buộc, phụ huynh có thể tham gia hoặc không. Tuy nhiên, do một số phụ huynh ghi chép tràn lan, rồi cộng tất cả các khoản lại, nên hiểu lầm rằng nhà trường thu bắt buộc gần 4 triệu đồng”, bà Viễn nói.

Hiệu trưởng cũng thừa nhận “nhà trường có cái sai” trong khâu thông tin, khiến phụ huynh hiểu nhầm giữa các khoản thu bắt buộc và tự nguyện.

“Chúng tôi đã làm báo cáo giải trình gửi lên UBND xã. Một số phụ huynh chưa phân biệt rõ giữa khoản thu theo quy định và khoản xã hội hóa tự nguyện, dẫn đến bức xúc, hiểu nhầm rằng ‘trường bắt buộc thu các khoản trên là gần 4 triệu đồng/năm’. Chúng tôi sẽ rà soát lại và tổ chức họp phụ huynh để triển khai lại, cam kết không thu các khoản ngoài quy định của Sở GD-ĐT”, bà Viễn nói.