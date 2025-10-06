Chiều 6/10, ông Trần Thanh Hưng, Chủ tịch UBND phường Ba Đồn (Quảng Trị) cho biết địa phương đã cử cán bộ kiểm tra thông tin về bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh khay cơm được cho là của học sinh bán trú tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn.

Hình ảnh bữa cơm có giá 25.000 đồng gây xôn xao. Ảnh: Th. Thảo

Suất ăn gồm cơm trắng, khoảng 3 miếng chả, một quả trứng luộc cắt đôi, một món giống muối mè. Một hình ảnh khác về suất cơm này cho thấy bữa ăn còn có thêm canh nhưng rất ít rau. Người đăng bài cho biết phần ăn này có giá 25.000 đồng.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút nhiều bình luận cho rằng khẩu phần ăn như vậy là “nhỏ” so với mức giá, không bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh.

Ngoài cơm, trứng, chả, một món giống muối mè bữa cơm còn có canh nhưng rất ít rau. Ảnh. Th. Thảo

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Thanh Hưng cho biết, sau khi nắm thông tin, chiều nay phường đã cử một phó chủ tịch phường và trưởng phòng văn hóa - xã hội trực tiếp về làm việc với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn.

Phường yêu cầu nhà trường giải trình nội dung phản ánh trên mạng xã hội, sau đó báo cáo cụ thể cho lãnh đạo UBND.

Bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, xác nhận hình ảnh bữa ăn gây xôn xao được chụp tại trường vào trưa 6/10.

Theo bà Thủy, hiện trường có gần 600 học sinh ăn bán trú, thực phẩm được cung cấp bởi một doanh nghiệp theo hợp đồng.

“Trước đó, tôi đã trực tiếp đến từng lớp hỏi học sinh và thông qua phụ huynh, thấy các cháu đều vui vẻ, khen bữa ăn ngon. Tuy nhiên, hôm nay có sơ suất do sau bão, nguồn thực phẩm khan hiếm, thịt lợn chưa đảm bảo nên nhà trường chưa cho học sinh dùng. Vì vậy, bữa ăn ngày 6/10 chưa đạt yêu cầu”, bà Thủy cho biết.

Hiện nhà trường đã họp chấn chỉnh ngay trong buổi trưa, yêu cầu đơn vị cung ứng khắc phục và đã báo cáo sự việc lên UBND phường Ba Đồn.