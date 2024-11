Vanuatu, một quần đảo nằm ở Nam Thái Bình Dương, là thiên đường cho những người yêu thiên nhiên nhưng tại Hàn Quốc, nhiều người lại chú ý tới quốc đảo này vì lý do khác: mua quốc tịch.

Bae, 30 tuổi, một bà mẹ sống tại quận Seocho-gu, phía nam thủ đô Seoul đang nghĩ tới việc mua quốc tịch Vanuatu để con trai 4 tuổi được học trường quốc tế (tại Hàn Quốc).

“Con trai tôi hiện học trường mầm non song ngữ (tiếng Anh). Tôi hy vọng con có thể ghi danh vào trường quốc tế thay vì trường địa phương”, chị nói với The Korea Herald, nhấn mạnh lý do chính là môi trường học tập đa văn hóa và chương trình học Anh ngữ.

Theo các trường quốc tế được Bộ Giáo dục Hàn Quốc chấp thuận, chẳng hạn như Trường Yongsan, Trường quốc tế Seoul... những trẻ có quốc tịch Hàn Quốc, giống như con trai chị Bae, chỉ được nhận vào trường nếu có bố hoặc mẹ có quốc tịch nước ngoài hoặc trẻ từng sống ở nước ngoài ít nhất 3 năm.

Hiện nay, các công ty tư vấn di trú quốc tế đã giúp phụ huynh Hàn Quốc khá giả đáp ứng điều kiện đầu tiên (có bố hoặc mẹ mang quốc tịch nước ngoài) với chương trình “quốc tịch thông qua đầu tư” của một số quốc gia vùng Caribe và Thái Bình Dương.

Ví dụ, quốc tịch Vanuatu yêu cầu mức đầu tư tối thiểu 130.000 USD (khoảng 3,4 tỷ đồng) đối với một cá nhân, 150.000 USD (khoảng 3,8 tỷ đồng) cho một cặp vợ chồng, hoặc 180.000 USD (khoảng gần 4,6 tỷ đồng) cho một gia đình bốn người, theo ông Cho, giám đốc một công ty tư vấn di trú ở Seoul.

“Vanuatu hiện là điểm đến được ưa chuộng nhất để xin quốc tịch thông qua đầu tư. Quá trình nộp đơn mất từ 3 đến 6 tháng và không yêu cầu thời gian cư trú bắt buộc”, ông Cho nói. Ông khuyên khách hàng nên nộp đơn ngay trước khi các quy định mới về việc cấp hộ chiếu có hiệu lực vào tháng 12.

Ông Cho giải thích, từ sau ngày 30/11, những người được Cục Di trú Vanuatu phê duyệt quốc tịch phải đến đại sứ quán Vanuatu để lấy dấu vân tay và chụp hình cấp hộ chiếu. Do không có đại sứ quán Vanuatu tại Hàn Quốc, người nộp đơn sẽ phải bay sang Malaysia, Dubai hoặc Hong Kong.

“Hiện tại, hộ chiếu có thể được gửi qua đường bưu điện”, ông nói thêm. Công ty ông thu phí 1.500 USD/người để xử lý hồ sơ.

Giáo dục quan trọng hơn quốc tịch?

Nếu chị Bae xin quốc tịch Vanuatu để cho con trai vào trường quốc tế, chị sẽ tự động mất quốc tịch Hàn Quốc và gia nhập nhóm nhỏ nhưng ngày càng tăng những công dân Vanuatu sống tại Hàn Quốc.

Dữ liệu từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết, từ năm 2019 đến 2022, có 18 người Hàn Quốc từ bỏ quốc tịch để lấy quốc tịch Vanuatu. Dù không có dữ liệu sau năm 2022, nếu các công ty như của ông Cho hoạt động hiệu quả, con số này có thể đã tăng lên.

Theo Điều 15 của Luật Quốc tịch Hàn Quốc, người dân sẽ mất quốc tịch ngay khi họ được cấp quốc tịch nước ngoài.

Một bà nội trợ 33 tuổi họ Chang, có con trai 10 tuổi đang học tại Trường Quốc tế Busan, chia sẻ: “Nhiều phụ huynh ở trường đã chọn sinh con ở nước ngoài hoặc xin quốc tịch từ các nước Thái Bình Dương để đảm bảo tương lai cho con”.

Tính đến năm 2023, có tổng cộng 49 trường quốc tế được công nhận tại Hàn Quốc. Học phí hàng năm dao động từ 30 đến 40 triệu won (khoảng 530 đến 750 triệu đồng), tương đương mức lương năm của một nhân viên văn phòng nước này.

“Các trường này là bệ phóng để trẻ vào những trường danh tiếng ở nước ngoài. Một số người có thể chỉ trích các bậc cha mẹ vì quá ám ảnh với giáo dục con cái nhưng đó là quyền lựa chọn của họ. Miễn là hợp pháp, điều đó cần được tôn trọng”, bà Chang nói.

Đối với bà Bae, số tiền tối thiểu 130.000 USD để đổi lấy quốc tịch Vanuatu là “xứng đáng”, nhất là khi so sánh với chi phí khổng lồ các bậc cha mẹ Hàn Quốc phải trả để con cái họ có cơ hội học trường danh giá.

Dù có những trường quốc tế không yêu cầu quốc tịch nước ngoài, nhưng chỉ có 14 trên 52 trường được Bộ Giáo dục Hàn Quốc công nhận, cho phép học sinh nhận bằng tốt nghiệp chính thức. Những trường không được công nhận yêu cầu học sinh phải thi GED (General Educational Development - Chứng chỉ tương đương với bằng tốt nghiệp THPT của Mỹ) để đủ điều kiện vào đại học.

Tuy nhiên, các trường quốc tế “chỉ dành cho người nước ngoài” vẫn được nhiều phụ huynh theo đuổi đến mức mua quốc tịch. “Điều họ muốn là môi trường học tập đa văn hóa và cơ hội giao lưu với phụ huynh nước ngoài từ các gia đình danh giá”, bà Chang nhận xét.