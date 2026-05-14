Theo The Korea Times, trong tuần trước, khi các em nhỏ cặm cụi gấp hoa cẩm chướng bằng giấy hay làm thiệp nhân Ngày của Cha mẹ, nhiều giáo viên lại tất bật tìm góc chụp, căn ánh sáng và ghi lại từng khoảnh khắc để gửi cho phụ huynh.

“Mỗi khi có hoạt động đặc biệt như dã ngoại, chúng tôi có thể phải chụp tới 100 bức ảnh. Không phải lớp có 10 trẻ thì chỉ chụp 10 tấm là xong. Chúng tôi phải chọn ảnh đẹp để đăng lên. Nếu không, phụ huynh sẽ phàn nàn rằng con mình trông không đẹp, hoặc chỉ riêng con họ nhắm mắt trong ảnh”, một giáo viên cho biết.

Từ công cụ kết nối thành áp lực thường trực

Khoảng 10 năm qua, nhiều trường mầm non và nhà trẻ ở Hàn Quốc sử dụng các ứng dụng liên lạc với phụ huynh như Kids Note hay Schoolbell-e để gửi ảnh sinh hoạt hằng ngày của trẻ.

Ban đầu, đây được xem là cách giúp cha mẹ hiểu con học gì, chơi gì ở trường. Tuy nhiên, nhiều giáo viên cho biết việc chụp, chọn và đăng ảnh giờ đã trở thành “nhiệm vụ mặc định”, làm tăng đáng kể khối lượng công việc.

Theo các giáo viên, phía sau những bức ảnh tươi cười là một lớp học đầy áp lực. Họ phải chọn ảnh sao cho mọi đứa trẻ đều xuất hiện đẹp, không thiên vị ai và tránh để phụ huynh cảm thấy con mình bị “lép vế”.

Một giáo viên đã có 8 năm công tác tại trường mẫu giáo công lập ở tỉnh Bắc Chungcheong cho biết hiện cô thường quay video rồi cắt ảnh từ video, sau khi từng bị phụ huynh chê ảnh chụp chưa đủ đẹp hồi mới vào nghề.

“Những phụ huynh từng nhận ảnh mỗi ngày từ nhà trẻ cũng kỳ vọng trường mẫu giáo phải làm tương tự. Tần suất có thể khác nhau nhưng gần như 99% trường mẫu giáo, dù công hay tư, đều gửi ảnh cho phụ huynh”, cô nói.

Ảnh minh họa lớp học mẫu giáo được tạo bằng AI. Nguồn: The Korea Times

Trẻ phải “diễn” để có ảnh đẹp

Áp lực lớn nhất, theo các giáo viên, không chỉ là công việc tăng thêm mà còn nằm ở việc các hoạt động trong lớp học dần bị chi phối bởi nhu cầu “lên hình đẹp”.

Một giáo viên có hơn 10 năm làm việc tại các trường mầm non ở khu vực Seoul cho biết có những trẻ không thích hoạt động thủ công, nhưng giáo viên vẫn lo lắng nếu em đó không có ảnh gửi về cho phụ huynh.

“Đôi khi giáo viên buộc trẻ tham gia hoặc để các em cầm sản phẩm của bạn khác để chụp ảnh. Đáng lẽ chúng tôi nên tôn trọng sở thích của trẻ và cho các em thời gian chơi tự do sau hoạt động. Nhưng vì áp lực phải có đủ ảnh của mọi em, giáo viên thường thúc các em làm nhanh hoặc xếp hàng chỉ để chụp hình”, cô giáo này nói.

Nhiều giáo viên cũng thừa nhận các hoạt động “ăn ảnh” như làm thủ công ngày càng được ưu tiên hơn những hoạt động khó thể hiện bằng hình ảnh như đọc sách, nghe nhạc hay trò chuyện nhóm.

“Những giờ học tĩnh như đọc sách hay âm nhạc rất khó truyền tải qua ảnh. Vì chuyện chụp ảnh, đôi lúc chúng tôi phải thiết kế hoạt động thiên về sản phẩm trực quan hơn”, giáo viên ở Bắc Chungcheong chia sẻ.

“Càng lo chụp ảnh, giáo viên càng ít thời gian cho trẻ”

Theo Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, số trẻ 3-5 tuổi đủ điều kiện học mẫu giáo đã giảm từ 1,257 triệu em năm 2020 xuống còn 823.000 em vào năm 2025, tức giảm 34,5%.

Tỷ lệ sinh thấp khiến các trường cạnh tranh gay gắt để tuyển sinh, từ đó chịu áp lực lớn hơn từ đánh giá của phụ huynh.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng phụ huynh cần thay đổi cách nhìn, không nên coi trường mầm non đơn thuần là đơn vị cung cấp dịch vụ.

Ông Kim Won-bae, giáo viên mẫu giáo đồng thời là Giám đốc nghiên cứu chính sách của Công đoàn Giáo viên và Nhân viên Giáo dục Hàn Quốc, cho rằng những bức ảnh nhóm đơn giản, tự nhiên và an toàn là đủ.

“Vấn đề hiện nay là giáo viên cảm thấy mình có nghĩa vụ phải chụp ảnh. Văn hóa này chỉ có thể thay đổi khi mọi người nhận ra rằng giáo viên càng tập trung chụp ảnh thì họ càng ít thời gian quan tâm tới trẻ”, ông nói.

Ông Park Chang-hyun, nhà nghiên cứu tại Viện Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em Hàn Quốc, cũng cho rằng việc chụp ảnh giờ đây đã trở thành cách để chứng minh rằng hoạt động giáo dục thực sự diễn ra.

“Theo tôi, giáo viên, lãnh đạo nhà trường và phụ huynh cần cùng ngồi lại để giảm bớt gánh nặng hành chính này”, ông bày tỏ.