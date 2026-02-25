Vụ việc được phanh phui sau cuộc điều tra của Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng Hong Kong - Trung Quốc (ICAC). Theo kết quả xét xử tại Tòa án Khu vực, nhóm này đã tìm cách tác động một cựu quản lý của trường nhằm giúp 12 trẻ được ưu tiên nhập học trong các năm từ 2019 đến 2022.

Theo SCMP, các bị cáo, trong độ tuổi 35-48, thuộc 11 gia đình khác nhau. Người còn lại là một doanh nhân, đóng vai trò trung gian trong hồ sơ xin học của một học sinh. Tổng cộng, họ bị kết tội với 13 tội danh liên quan đến hành vi đưa và dàn xếp hối lộ.

Thẩm phán Amy Chan Wai-mun quyết định tạm giam cả 14 người và lùi ngày tuyên án đến 31/3.

Cựu quản lý của Tổ chức Trường Anh ngữ (ESF) Fatima Rumjahn đã ra làm chứng chống lại 14 bị cáo sau khi thừa nhận hành vi sai phạm và hợp tác với cơ quan công tố. Ảnh: SCMP

Trước đó, vào tháng 10/2024, cựu quản lý 56 tuổi của trường đã nhận tội đối với 9 cáo buộc liên quan đến việc nhận hối lộ.

Tại phiên tòa, công tố viên cho biết các phụ huynh và người trung gian đã đưa từ 20.000 đến 200.000 HKD để con được nhận vào học, hoặc trong một trường hợp là cho con gái của đối tác làm ăn. Tổng số tiền hối lộ lên tới khoảng 1,1 triệu HKD (khoảng 3,6 tỷ đồng).

Dù 12 trẻ đều vượt qua vòng phỏng vấn đầu vào, các em ban đầu bị xếp cuối danh sách chờ. Sau khi tiền được chuyển, các em được đẩy lên danh sách ưu tiên và sau đó chính thức nhập học. Đáng chú ý, có phụ huynh sau khi “chạy” được suất học cho con đã giới thiệu thêm bạn bè để tiếp tục dàn xếp tương tự.

Vụ việc bị phát hiện sau một đơn tố cáo tham nhũng. ICAC cho biết hệ thống trường ESF đã hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra.

Cơ quan này nhấn mạnh tính minh bạch và liêm chính là nền tảng của hệ thống giáo dục Hong Kong, đồng thời kêu gọi phụ huynh không tìm cách dùng tiền để đổi lấy cơ hội học tập cho con em mình. Các trường học cũng được yêu cầu siết chặt quy trình tuyển sinh để tránh tái diễn sai phạm.