Ngày 15/4, Phòng Văn hóa - xã hội thuộc UBND phường Bến Cát (TPHCM) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh xác minh, làm rõ thông tin về việc giáo viên phạt học sinh bằng cách yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay.

Trước đó, từ chiều cùng ngày, nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ các bài đăng được cho là của phụ huynh có con em học ở Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM), phản ánh về việc học sinh vi phạm nội quy bị giáo viên phạt bằng "kim tiêm" gây bức xúc.

Theo phản ánh của một phụ huynh có con đang học lớp 3 tại trường, vào ngày 13/4, chị thấy con mình đi học về có biểu hiện mệt và không vui, hỏi thì con nói bị cô giáo phạt.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh tại phường Bến Cát, TPHCM. Ảnh: T.T

Ban đầu, chị nghĩ con chỉ bị cô giáo phạt bình thường như khẽ tay, dạy dỗ do bé vi phạm nội quy, sau đó chị cũng yêu cầu con phải nói xin lỗi để quay video gửi cô. Tuy nhiên, đến hôm sau chị nghe được thông tin một số em học sinh cùng lớp bị cô giáo phạt bằng cách chích kim tiêm vào tay. Sau khi gặn hỏi, bé kể cũng bị cô giáo phạt như trên do quên đeo khăn quàng khi vào lớp.

Đáng chú ý, một số học sinh khác của lớp 3.6 khi vi phạm nội quy cũng bị cô giáo phạt tương tự.

Bức xúc trước sự việc, phụ huynh đã gọi điện thoại cho cô giáo để hỏi rõ và cô thừa nhận có yêu cầu các em học sinh vi phạm nội quy dùng kim tiêm do cô đem từ nhà tới tự chích vào tay mình, mục đích là để dạy dỗ các em. Đồng thời cô cũng gửi lời xin lỗi đến các phụ huynh nhưng không nhận được sự đồng tình.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh xác nhận có sự việc như trên xảy ra ở lớp 3.6, cô giáo có hình thức phạt học sinh là cô L.T.M.

Sau khi nắm thông tin, Ban Giám hiệu nhà trường đã làm việc cô M. và các phụ huynh. Tại buổi làm việc, cô M. cho biết trước đó do con bị ốm nên cô mua ống kim tiêm về để sử dụng, hôm sau cô để kim tiêm trong cặp rồi mang tới lớp đi dạy.

Khi vào lớp, cô M. để kim tiêm trên bàn và nói với các em học sinh với nội dung: "Bạn nào vi phạm, không ngoan thì tự cầm kim tiêm vào tay mình, chứ cô không tiêm vào tay các em".

Qua làm việc, nhà trường xác định có 5 học sinh bị cô M. phạt với hình thức này.

Theo đánh giá của Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, đây là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, xâm phạm đến sức khỏe, thân thể của các em học sinh, vi phạm quyền trẻ em. Toàn bộ nội dung làm việc đã được lập biên bản để có căn cứ xử lý.

Về hướng xử lý, nhà trường cho biết đã yêu cầu cô M. làm bản kiểm điểm, đề nghị tạm đình chỉ giảng dạy, không cho giáo viên đứng lớp và chuyển sang nhiệm vụ khác.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ phối với UBND phường tiến hành các bước kiểm điểm, thăm hỏi sức khỏe các em học sinh và trấn an phụ huynh.