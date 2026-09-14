Những ngày qua, một số phụ huynh Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) phản ánh việc thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú tại trường có dấu hiệu chưa đảm bảo.

Cụ thể, ngày 11/9, trong quá trình giám sát việc tiếp nhận thực phẩm vào trường, phụ huynh phát hiện thịt gà “có nhiều miếng bốc mùi lạ, thịt tái được trộn lẫn với những miếng thịt gà tươi hồng”. Ngoài ra, tôm cũng “bị trộn hai loại tôm khác nhau, có rất nhiều tôm ươn, hỏng”.

Tuy nhiên, những thực phẩm này vẫn được dán tem bên ngoài để truy xuất nguồn gốc theo quy định.

Sau đó, nhà trường và đại diện ban phụ huynh đã quyết định không tiếp nhận, yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế thực phẩm khác.

Phụ huynh phát hiện thịt gà có mùi lạ.

Theo UBND phường Yên Nghĩa, ngày 13/9, phường đã tổ chức làm việc với ban giám hiệu Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn cùng một số thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh và đơn vị cung cấp suất ăn để xem xét vụ việc, nghe ý kiến các bên, đồng thời thống nhất biện pháp xử lý, khắc phục.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh và ý kiến tại buổi làm việc, UBND phường yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn chấm dứt hợp đồng với hai đơn vị cung cấp tôm và thịt gà liên quan đến số thực phẩm chưa bảo đảm chất lượng. Đồng thời, đơn vị lựa chọn nguồn cung thay thế đảm bảo an toàn thực phẩm, có đầy đủ hồ sơ, nguồn gốc và khả năng truy xuất theo quy định.

Phường cũng yêu cầu đơn vị nấu bữa ăn bán trú cho học sinh phải chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc, an toàn của thực phẩm, nguyên liệu và suất ăn cung cấp cho nhà trường, bảo đảm đầy đủ hợp đồng, hóa đơn, chứng từ và hồ sơ phục vụ truy xuất nguồn gốc theo quy định.

Việc vận chuyển suất ăn từ điểm trường chính đến các phân hiệu phải bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm. Phương tiện vận chuyển được kiểm soát, niêm phong theo yêu cầu và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhà trường.

Bên cạnh đó, UBND phường cùng nhà trường, trạm y tế, ban đại diện phụ huynh… đã khảo sát thực tế khu vực bếp tại Phân hiệu I Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn. Qua khảo sát, phường thống nhất tổ chức thêm một điểm nấu ăn tại phân hiệu này sau khi hoàn thiện các điều kiện cần thiết, đưa vào hoạt động ngày 18/9.