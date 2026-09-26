Nhiều ôtô hiện nay hỗ trợ Apple CarPlay hoặc Android Auto, song với những xe không có hệ thống này, giá đỡ điện thoại vẫn là phụ kiện phổ biến. Tuy nhiên, vị trí đặt máy và cách sử dụng có thể ảnh hưởng đến linh kiện bên trong.

Rung động ảnh hưởng camera

Các smartphone cao cấp sử dụng hệ thống chống rung quang học (OIS) và lấy nét tự động với những linh kiện cơ điện có khả năng di chuyển. Rung động mạnh và kéo dài có thể làm ảnh hưởng đến các bộ phận này, khiến hiệu quả chống rung hoặc lấy nét suy giảm.

Apple từng cảnh báo không nên gắn iPhone trực tiếp lên tay lái xe máy có động cơ mạnh do rung động có thể tác động đến camera. Với những phương tiện có mức rung thấp hơn, hãng vẫn khuyến nghị sử dụng giá đỡ có khả năng giảm chấn.

Trên ôtô, rủi ro thấp hơn nhưng không hoàn toàn biến mất, đặc biệt với những xe truyền nhiều rung động lên bảng điều khiển. Người dùng nên ưu tiên giá đỡ có cơ chế hấp thụ rung.

Giá đỡ điện thoại cho ô tô có thể ảnh hưởng đến độ bền camera và tuổi thọ pin iPhone, điện thoại khác.

Tránh đặt máy dưới kính lái

Nhiệt độ cao là vấn đề khác cần lưu ý. Khu vực bảng điều khiển, đặc biệt vị trí ngay dưới kính chắn gió, có thể nóng lên đáng kể khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Pin lithium-ion và các linh kiện bên trong smartphone đều có thể bị ảnh hưởng khi nhiệt độ tăng cao.

Apple cảnh báo sạc iPhone trong môi trường trên 35 độ C có thể làm giảm vĩnh viễn tuổi thọ pin. Vì vậy, đặt máy dưới kính chắn gió rồi vừa sử dụng vừa sạc trong ngày nắng có thể khiến nhiệt tích tụ nhanh hơn.

Một lựa chọn khác là đặt giá đỡ gần cửa gió điều hòa để giảm nhiệt cho điện thoại, miễn không ảnh hưởng đến tầm nhìn và thao tác lái xe.

Chỉ đường và sạc cùng lúc làm máy nóng hơn

GPS, truyền dữ liệu di động, phát nhạc, màn hình sáng và sạc pin đều tạo nhiệt. Khi các tác vụ diễn ra đồng thời, điện thoại có thể nóng lên nhanh hơn.

Sạc không dây trên giá đỡ cũng có thể làm nhiệt tăng thêm do hiệu suất chuyển đổi năng lượng thấp hơn sạc bằng cáp. Trong điều kiện điện thoại vừa sạc vừa chỉ đường và truyền dữ liệu, lượng nhiệt tích tụ càng đáng chú ý.

Do đó, người dùng nên tránh đặt iPhone ở nơi có ánh nắng trực tiếp, hạn chế sạc không dây khi xe nóng và ưu tiên vị trí thoáng mát. Nếu ôtô hỗ trợ CarPlay hoặc Android Auto, kết nối với màn hình xe cũng giúp người dùng không phải đặt điện thoại ở vị trí chịu nhiệt hoặc rung liên tục.

Với những người thường xuyên sử dụng điện thoại trên ôtô, một giá đỡ giảm rung, vị trí tránh ánh nắng và cách sạc hợp lý có thể giúp hạn chế tác động lâu dài lên camera và pin.

(Theo HowToGeek)