Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và phu nhân, chiều 6/10, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly cùng phu nhân Tổng thống Panama - bà Maricel Cohen de Mulino đã tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hai phu nhân nghe giới thiệu về sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam, dành thời gian tìm hiểu trang phục truyền thống cùng các kỹ thuật dệt, thêu, tạo hoa văn được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Những bộ trang phục với chất liệu, màu sắc và họa tiết đặc trưng không chỉ phản ánh quan niệm thẩm mỹ mà còn lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, phong tục, tập quán và bản sắc riêng của mỗi cộng đồng.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng phu nhân Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

Trong không khí thân tình, hai phu nhân đã cùng gặp gỡ các nghệ nhân và tìm hiểu một số công đoạn tạo nên các sản phẩm thủ công truyền thống của các dân tộc Tà Ôi, Dao Đỏ, Mông xanh..., cùng xem cách nhuộm vải bằng chàm, cách tạo nên những tấm vải với hoa văn vẽ bằng sáp ong cùng những ý nghĩa của các họa tiết.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ niềm tự hào khi được giới thiệu với phu nhân Maricel Cohen de Mulino về những hoa văn, chất liệu dệt và nhuộm màu hoàn toàn từ thiên nhiên của đồng bào.

Hai phu nhân gặp gỡ các nghệ nhân và tìm hiểu một số bước tạo nên trang phục dân tộc truyền thống

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thách thức lớn nhất đối với văn hóa truyền thống không chỉ là việc bảo tồn mà là làm sao để di sản sống được trong đời sống thường nhật, mang lại sinh kế bền vững cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Từ ý nghĩa đó, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin rằng việc bảo tồn di sản không chỉ là lưu giữ những hiện vật hay kỹ thuật của quá khứ mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để các giá trị ấy tiếp tục được thực hành, sáng tạo và thích ứng với đời sống đương đại.

Việc tạo điều kiện hỗ trợ các nhóm sản xuất thủ công truyền thống, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, người nghèo và người khuyết tật ở các vùng sâu, vùng xa, không chỉ nhằm góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Sâu xa hơn, đó còn là cách giúp họ khôi phục và bảo tồn các kỹ nghệ thủ công sắp bị mai một như dệt thổ cẩm, làm gốm, đan lát, khắc gỗ..., hỗ trợ họ thiết kế sản phẩm phù hợp với thị trường hiện đại, đào tạo kỹ năng quản lý và kết nối sản phẩm ra thế giới; tạo động lực để thế hệ trẻ tiếp tục học hỏi, gắn bó và phát huy các nghề truyền thống.

Hai phu nhân xem các nghệ nhân tạo hoa văn

Phu nhân Tổng thống Panama bày tỏ sự thích thú với các sản phẩm của dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Từ câu chuyện về trang phục các dân tộc Việt Nam, phu nhân Maricel Cohen de Mulino chia sẻ niềm vui và ấn tượng đặc biệt khi được thấy những hoa văn quen thuộc trên trang phục Panama tại Việt Nam.

Dù hai nước thuộc hai châu lục khác nhau, cách nhau hàng chục nghìn km, phu nhân Tổng thống Panama chia sẻ văn hóa của các cộng đồng bản địa tại Panama, trong đó có nghệ thuật Mola của người Guna có nét tương đồng lớn trong cách sử dụng màu sắc, hoa văn và kỹ thuật thể hiện những họa tiết trên các trang phục truyền thống của người Mông, Dao và Thái tại Việt Nam.

Trong không khí cởi mở, thân tình, hai phu nhân đã cùng ngồi lại thưởng thức trà, xem trình diễn áo dài và cùng trao đổi về vai trò của phụ nữ trong đời sống hiện đại cũng như ý nghĩa của văn hóa trong gắn kết cộng đồng và tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc. Mỗi quốc gia đều sở hữu một kho tàng di sản độc đáo và sự giao lưu giữa các nền văn hóa sẽ góp phần mở rộng không gian đối thoại, khơi nguồn sáng tạo và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Hai phu nhân trò chuyện, trao đổi về văn hóa giữa hai nước

Kết thúc chương trình, phu nhân Maricel Cohen de Mulino cảm ơn phu nhân Ngô Phương Ly về sự đón tiếp nồng hậu. Bà bày tỏ ấn tượng trước sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam cũng như những nỗ lực đưa các giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam và Panama có thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và nhân dân, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.