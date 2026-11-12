Đã có rất nhiều phụ nữ Iran tình nguyện tham gia chương trình huấn luyện tự vệ ở Tehran trong bối cảnh nguy cơ tái diễn xung đột với Mỹ vẫn đang hiện hữu.

Hãng thông tấn Ynet ngày 11/11 đưa tin, truyền thông nhà nước Iran mới đây đã công bố các hình ảnh về một trung tâm huấn luyện quân sự dành riêng cho phụ nữ Iran tại quảng trường Azadi ở thủ đô Tehran.

"Tất cả những người tham gia huấn luyện đều là tình nguyện viên. Trung tâm huấn luyện này là một phần trong Chiến dịch Sư tử Gầm, nhằm kêu gọi người dân tham gia phục vụ đất nước. Mục tiêu được công bố là xác định những tình nguyện viên thực sự sẵn sàng bảo vệ Iran, sau đó đưa họ vào các chương trình huấn luyện nhằm chuẩn bị cho hoạt động chiến đấu. Việc đưa phụ nữ vào chiến dịch cũng góp phần xây dựng hình ảnh về sự bình đẳng và mở rộng sự ủng hộ của công chúng đối với các lực lượng an ninh Iran", Ynet cho biết.

Phụ nữ Iran tham gia huấn luyện bắn súng, đu dây ở thủ đô Tehran. Video: Euronews

Trong đoạn video được công bố, các phụ nữ Iran đã tham gia những bài huấn luyện đu dây, sử dụng nhiều loại súng và thực hiện các bài tập thể lực khác nhau. Tuy vậy, quy mô và nội dung cụ thể của chương trình huấn luyện vẫn chưa đựa tiết lộ rõ ràng.

Ở thời điểm hiện tại, nguy cơ tái diễn xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn đang ở mức cao khi các cuộc đàm phán giữa hai bên không có tiến triển. Phía Mỹ cho rằng các điều kiện của Tehran là "quá mức và hoàn toàn phi thực tế", trong khi Iran nói đề xuất của nước này là "hợp lý", khẳng định an ninh tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư sẽ được khôi phục nhanh chóng nếu Washington chấp thuận.