Theo đài RT, IRGC hôm 8/9 đã công bố video về tàu ngầm không người lái tiên tiến mới thu giữ được của Mỹ. Thiết bị có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ đa dạng, từ lập bản đồ đáy biển, thu thập thông tin tình báo và giám sát, kiểm tra đường ống dẫn dầu khí cho đến hỗ trợ tác chiến chống ngầm.

Cận cảnh tàu ngầm không người lái của Mỹ bị Iran bắt giữ. Video: IRGC

Hình ảnh ghi lại cho thấy một thiết bị hình trụ màu xám ánh kim, trông giống như ngư lôi, dài khoảng 5,8m, rộng 1,2m và nặng khoảng 2,7 tấn. Theo tuyên bố của IRGC, tàu ngầm này có thể hoạt động dưới nước liên tục tới 10 ngày và lặn sâu tối đa 6.000m.

Quân đội Iran xác định đây là tàu ngầm không người lái Dive-LD do nhà thầu quốc phòng Mỹ Anduril Industries phát triển và bắt đầu được đưa vào sử dụng từ tháng 4/2025.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tìm cách hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc. CENTCOM khẳng định Iran chỉ thu giữ được một tàu lặn đời cũ bị trục trặc và không mang theo bất kỳ thiết bị nhạy cảm nào.

Đại tá Hải quân Mỹ Tim Hawkins, phát ngôn viên của CENTCOM cho biết thiết bị lặn không người lái trên đang thực hiện nhiệm vụ giám sát vùng biển trong khu vực và "không thu thập dữ liệu nhạy cảm cũng như không mang theo bất kỳ thiết bị định vị âm hay radar mật nào".

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran. Vào cuối ngày 8/9, Tehran đã phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông để đáp trả một cuộc tấn công trước đó của các lực lượng Washington vào các tàu chở dầu của Iran gần đảo Kharg.

IRGC cũng đưa ra "cảnh báo khẩn cấp", yêu cầu thủy thủ đoàn trên các tàu chở dầu đang neo đậu tại Bahrain và Kuwait phải rời khỏi tàu ngay lập tức để tránh nguy cơ bị tập kích.