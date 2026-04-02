Chính xác

Nhật Bản hiện có số người sống trên 100 tuổi nhiều nhất thế giới. Theo thống kê, Nhật Bản có khoảng 95.000 người sống trăm tuổi trên 124 triệu dân. Trong số này, các cụ bà chiếm tới 88%.

Người Nhật có tuổi thọ cao được cho là do chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế tiêu thụ đường, ăn bữa sáng đầy đủ và uống trà hàng ngày.