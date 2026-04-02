1. Nước nào có số người sống trên 100 tuổi nhiều nhất thế giới?
Monaco
0%
- Uruguay
- Nhật Bản
- Trung Quốc
Nhật Bản hiện có số người sống trên 100 tuổi nhiều nhất thế giới. Theo thống kê, Nhật Bản có khoảng 95.000 người sống trăm tuổi trên 124 triệu dân. Trong số này, các cụ bà chiếm tới 88%.
Người Nhật có tuổi thọ cao được cho là do chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế tiêu thụ đường, ăn bữa sáng đầy đủ và uống trà hàng ngày.
2. Đây cũng là nước có tỷ lệ sống thọ cao nhất thế giới?
Đúng
0%
- Sai
Tính về tỷ lệ người sống trên trăm tuổi, Monaco mới là quốc gia dẫn đầu với gần 950 người trên mỗi 100.000 dân, vượt xa các quốc gia nổi tiếng về tuổi thọ như Nhật Bản (98 người), Hong Kong (124 người) hay Uruguay (85 người).
Các nhà nghiên cứu nhân chủng học Monaco cho rằng các yếu tố góp phần kéo dài tuổi thọ của người dân nước này gồm: Điều kiện kinh tế dư dả, nền y tế tiên tiến của đất nước; lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống cân bằng, hoạt động thể chất đều đặn và thói quen xã hội tích cực của người dân.
3. Tỷ lệ người sống thọ từ 100 tuổi ở Việt Nam là bao nhiêu cụ trên 100.000 dân?
7
- 7
- 17
- 27
- 37
Việt Nam hiện có trên 7.000 người sống thọ từ 100 tuổi trở lên, tương ứng tỷ lệ 7 cụ trên 100.000 dân. Dù con số này chưa cao so với nhiều quốc gia khác nhưng đã phản ánh xu hướng gia tăng tuổi thọ tại Việt Nam trong những năm gần đây.
4. Tuổi thọ của người dân Việt Nam đứng thứ mấy ở Đông Nam Á?
3
- 3
- 4
- 5
- 6
Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 74,7, đứng thứ 5 ở Đông Nam Á, sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và Brunei.
Theo số liệu từ Cục Thống kê quốc gia, phụ nữ Việt Nam sống lâu hơn đàn ông trung bình khoảng 5 năm. Năm 2024, tuổi thọ của phụ nữ trung bình 77,3 tuổi, trong khi nam giới 72,3 tuổi.
Tuổi thọ cũng có sự chênh lệch giữa các vùng địa lý. Ở Tây Nguyên, vùng trung du miền núi phía Bắc, tuổi thọ trung bình khoảng 72-72,8 tuổi; còn khu vực Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng hay Đồng bằng sông Cửu Long, tuổi trung bình là 75,7-76,5.
5. Có bao nhiêu quốc gia không ghi nhận bất kỳ người nào sống đến 100 tuổi năm 2024?
7
- 7
- 17
- 27
- 37
Trên thế giới có tới 27 quốc gia không ghi nhận bất kỳ người nào sống đến 100 tuổi trong năm 2024. Hầu hết các nước đó thuộc châu Phi và châu Đại Dương, nơi điều kiện sống và chăm sóc y tế còn hạn chế.
Xem thêm về:
Trắc nghiệm địa lý
Sống thọ
