Giáo sư Đặng Thai Mai (1902-1984) quê làng Lương Điền, huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An.

Ông được phân công nhiều trọng trách trong các cơ quan nhà nước, là đại biểu Quốc hội các khóa 1, 2, 3, 4 và 5; Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến tỉnh Thanh Hóa (1947-1948); Hội trưởng Hội Văn hóa Việt Nam (1948), Giám đốc Sở Giáo dục liên khu IV (1950-1953), Chủ nhiệm Văn khoa Đại học Sư phạm và Đại học Tổng hợp (1954-1960), Viện trưởng Viện Văn học (1959-1976), Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam...

Giáo sư Đặng Thai Mai có 6 người con, trong đó 1 người là giáo sư, 5 người là phó giáo sư, gồm giáo sư Đặng Thanh Lê; các phó giáo sư: Đặng Bích Hà, Đặng Thị Hạnh, Đặng Anh Đào, Đặng Thái Hoàng, Đặng Xuyến Như.

Như vậy, cả 7 cha con giáo sư Đặng Thai Mai đều mang học hàm giáo sư, phó giáo sư.