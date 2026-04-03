1. Gia đình nào có 7 cha con cùng mang học hàm giáo sư, phó giáo sư?
Gia đình Giáo sư Đặng Thai Mai
0%
- Gia đình Giáo sư Đặng Vũ Khiêu
- Gia đình Giáo sư Dương Quảng Hàm
Giáo sư Đặng Thai Mai (1902-1984) quê làng Lương Điền, huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An.
Ông được phân công nhiều trọng trách trong các cơ quan nhà nước, là đại biểu Quốc hội các khóa 1, 2, 3, 4 và 5; Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến tỉnh Thanh Hóa (1947-1948); Hội trưởng Hội Văn hóa Việt Nam (1948), Giám đốc Sở Giáo dục liên khu IV (1950-1953), Chủ nhiệm Văn khoa Đại học Sư phạm và Đại học Tổng hợp (1954-1960), Viện trưởng Viện Văn học (1959-1976), Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam...
Giáo sư Đặng Thai Mai có 6 người con, trong đó 1 người là giáo sư, 5 người là phó giáo sư, gồm giáo sư Đặng Thanh Lê; các phó giáo sư: Đặng Bích Hà, Đặng Thị Hạnh, Đặng Anh Đào, Đặng Thái Hoàng, Đặng Xuyến Như.
Như vậy, cả 7 cha con giáo sư Đặng Thai Mai đều mang học hàm giáo sư, phó giáo sư.
2. Ai là con rể của giáo sư Đặng Thai Mai?
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
0%
- Trung tướng Phạm Hồng Cư
- Trung tướng Phạm Hồng Sơn
- Cả 3 người trên
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Phạm Hồng Cư, Trung tướng Phạm Hồng Sơn đều là con rể của giáo sư Đặng Thai Mai.
Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chồng phó giáo sư Đặng Bích Hà; Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, là chồng phó giáo sư Đặng Thị Hạnh; Trung tướng Phạm Hồng Sơn, nguyên Phó viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng - Bộ Quốc phòng, là chồng phó giáo sư Đặng Anh Đào.
Các phó giáo sư này đều là con gái của giáo sư Đặng Thai Mai.
3. Giáo sư Đặng Thai Mai làm Bộ trưởng GD-ĐT trong thời gian bao lâu?
Gần 1 năm
0%
- Gần 2 năm
- Gần 3 năm
Giáo sư Đặng Thai Mai là Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946. Ông có thời gian tại vị Bộ trưởng Quốc gia giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT) trong gần 1 năm.
Sau đó, giáo sư Đặng Thai Mai được phân công nhiều trọng trách. Trong suốt cuộc đời, giáo sư Đặng Thai Mai đã cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp khoa học và cách mạng của đất nước.
4. Việt Nam đã phong bao nhiêu giáo sư trong đợt đầu tiên năm 1956?
20
0%
- 29
- 35
Đợt phong học hàm giáo sư đầu tiên ở nước ta diễn ra ngày 11/9/1956. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước, đến ngày 11/9/1976, Hội đồng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 162-CP, quy định hệ thống chức vụ khoa học và tiêu chuẩn đối với các chức vụ này trong giảng dạy đại học và nghiên cứu khoa học.
Căn cứ quyết định trên, 29 nhà giáo, nhà khoa học tiêu biểu đã được Nhà nước phong học hàm giáo sư trong đợt đầu tiên.
Cụ thể, lĩnh vực Sử học có 5 giáo sư: Đào Duy Anh, Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Huyên, Phạm Huy Thông, Nguyễn Khánh Toàn.
Lĩnh vực Văn học có 3 giáo sư: Đặng Thai Mai, Nguyễn Mạnh Tường, Trương Tửu.
Lĩnh vực Triết học có 1 giáo sư: Trần Đức Thảo. Toán học có 2 giáo sư: Tạ Quang Bửu và Lê Văn Thiêm.
Vật lý và Hóa học mỗi lĩnh vực có 1 giáo sư, lần lượt là Ngụy Như Kon Tum và Nguyễn Hoán.
Y học có 14 giáo sư, gồm: Đặng Văn Chung, Hồ Đắc Di, Vũ Công Hoè, Đỗ Xuân Hợp, Đặng Vũ Hỷ, Nguyễn Xuân Nguyên, Đặng Văn Ngữ, Đặng Văn Nội, Trương Công Quyền, Phạm Ngọc Thạch, Hoàng Tích Trí, Đinh Văn Thắng, Tôn Thất Tùng, Trần Hữu Tước.
Nông học và Cơ khí mỗi lĩnh vực có 1 giáo sư, lần lượt là Lương Định Của và Trần Đại Nghĩa.
