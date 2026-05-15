Những năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với hội viên phụ nữ ở cơ sở trong thực hiện Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình chuyển đổi số gắn với mục tiêu giảm nghèo thông tin. Thông qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện hơn; đồng thời tạo điều kiện để hội viên tiếp cận kỹ năng số và các dịch vụ công trực tuyến.

Việc ứng dụng nền tảng số không chỉ đổi mới phương thức hoạt động Hội mà còn giúp phụ nữ tiếp cận thông tin nhanh hơn, thuận lợi hơn, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế và từng bước thu hẹp khoảng cách số ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và từng bước xây dựng cộng đồng số ở cơ sở.

Là một trong những đơn vị đi đầu triển khai mô hình “Chi hội số”, Hội Phụ nữ xã Tân An đã thành lập mô hình Chi hội số tại thôn Nà Khán với 38/94 thành viên tham gia. Các nhóm Zalo, Facebook được sử dụng để cập nhật thông tin về phong trào thi đua, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng sử dụng nền tảng số.

Trước đây việc triển khai hoạt động Hội chủ yếu thông qua họp trực tiếp nên mất nhiều thời gian, nhất là với hội viên đi làm xa. Từ khi xây dựng mô hình “Chi hội số”, thông tin được truyền tải nhanh chóng, việc tương tác giữa cán bộ Hội và hội viên thuận lợi hơn, tỷ lệ tham gia sinh hoạt cũng nâng lên rõ rệt.

Không chỉ đổi mới phương thức hoạt động, chuyển đổi số còn giúp phụ nữ ở cơ sở từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin. Tại xã Vĩnh Tuy, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền, hướng dẫn hội viên sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Phổ cập kỹ năng số cho hội viên không chỉ giúp phụ nữ chủ động hơn trong cuộc sống mà còn góp phần giảm tình trạng “nghèo thông tin” ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Khi biết sử dụng điện thoại thông minh và các nền tảng số, hội viên có thể tiếp cận nhanh hơn với chính sách hỗ trợ, kiến thức sản xuất, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các dịch vụ thiết yếu.

Cùng với đó, nhiều hội viên phụ nữ đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào phát triển kinh tế gia đình. Thông qua các mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh số”, “Chợ số - Nông thôn số”, nhiều phụ nữ đã biết livestream bán hàng, quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP và hàng thủ công truyền thống trên mạng xã hội.

Điển hình như gia đình chị Bàn Thị Giàng, hội viên phụ nữ thôn Tân Cường, xã Tân An. Nhờ bán hàng trên Facebook và TikTok nên kinh tế ngày càng khởi sắc, có tháng gia đình chị bán được hơn 20 bộ trang phục dân tộc Dao với giá từ 6 - 7 triệu đồng/bộ. Sản phẩm hiện được khách hàng ở nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Hải Dương, Lâm Đồng… đặt may theo số đo riêng và gửi qua dịch vụ vận chuyển.

Theo thống kê của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, riêng trong quý I/2026, toàn tỉnh đã có trên 216 nghìn hội viên phụ nữ được tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Đến nay, 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã thành lập các nhóm Zalo và fanpage phục vụ công tác tuyên truyền, vận động hội viên. Các cơ sở Hội hiện duy trì gần 80 mô hình “Chi hội số”, 128 cơ sở Hội số, 201 mô hình “Gia đình số”, 6 câu lạc bộ Chi hội số và 2 tổ phụ nữ kinh doanh số.

Những con số trên cho thấy, chuyển đổi số đang từng bước trở thành công cụ quan trọng giúp phụ nữ tiếp cận thông tin nhanh hơn, thuận lợi hơn và có thêm cơ hội phát triển kinh tế. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội, đồng thời thúc đẩy quá trình giảm nghèo thông tin ở cơ sở.

Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục đẩy mạnh tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, hội viên; tăng cường tuyên truyền về an toàn trên không gian mạng, kỹ năng nhận diện các nguy cơ lừa đảo công nghệ cao. Đồng thời phát huy vai trò của cán bộ Hội trong hỗ trợ hội viên tiếp cận công nghệ số với tinh thần “Mỗi cán bộ Hội là một công dân số”.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội Phụ nữ giúp đổi mới phương thức tập hợp hội viên, tạo thêm cơ hội để phụ nữ tiếp cận tri thức, dịch vụ và thị trường trong môi trường số. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm thu hẹp khoảng cách thông tin giữa các vùng miền, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và xây dựng cộng đồng số ở cơ sở.