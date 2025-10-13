Bộ KH&CN vừa ban hành “Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam”.

Kế hoạch xác định rõ quan điểm hạ tầng số (gồm hạ tầng viễn thông và Internet, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng vật lý - số, hạ tầng tiện ích số và công nghệ số như dịch vụ), là một nền tảng quan trọng bậc nhất của một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại.

Trung tâm tài chính đẳng cấp quốc tế thì hạ tầng số phải được phát triển tương đương nhóm 30 nước hàng đầu thế giới. Hạ tầng số phục vụ phát triển trung tâm tài chính quốc tế phải có dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, phổ cập, bền vững, xanh, thông minh, mở và an toàn.

Việc phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được thực hiện trên nguyên tắc "hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí".

Theo kế hoạch, hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, TP Đà Nẵng phải được triển khai đồng bộ cùng với quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, bảo đảm tối thiểu một số mục tiêu, đó là:

Về hạ tầng viễn thông - Internet, phủ sóng 5G toàn bộ các khu vực triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, TP Đà Nẵng; bảo đảm năng lực, sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng di động 6G theo nhu cầu của Trung tâm tài chính quốc tế.

Mạng băng rộng cố định phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, TP Đà Nẵng được đầu tư, triển khai bảo đảm an toàn, không xảy ra gián đoạn dịch vụ viễn thông, đa dạng, bền vững đồng thời bảo đảm 100% tổ chức, người sử dụng có khả năng truy nhập với tốc độ trên 1Gb/s. Triển khai tối thiểu 1 tuyến cáp quang biển quốc tế mới với trạm cập bờ tại TPHCM hoặc TP Đà Nẵng.

Về hạ tầng dữ liệu, sẽ hoàn thành đầu tư, khai thác tối thiểu 1 Trung tâm dữ liệu mới đạt tiêu chuẩn xanh, có hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI, tính toán hiệu năng cao - HPC tại TPHCM hoặc TP Đà Nẵng.

Với hạ tầng vật lý - số, mục tiêu cần đạt là hạ tầng loT sẵn sàng triển khai tại các khu vực triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, TP Đà Nẵng.

Còn với hạ tầng tiện ích số và công nghệ số như dịch vụ, các mục tiêu đặt ra gồm: Đầu tư xây dựng mạng blockchain tại TP Đà Nẵng để phục vụ triển khai thử nghiệm các sản phẩm tài sản số; phát triển nền tảng cung cấp các công nghệ số như dịch vụ, đóng vai trò là hạ tầng mềm để phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Kế hoạch mới được Bộ KH&CN ban hành cũng vạch rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ được tập trung triển khai. Trong đó, một nhiệm vụ trọng tâm là có cơ chế, chính sách thu hút, thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ số chiến lược trong nước phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế.

Tổ chức triển khai kế hoạch, Bộ KH&CN sẽ thành lập Tổ công tác của Bộ về thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số đáp ứng nhu cầu phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, có sự tham gia của Cơ quan điều hành, Cơ quan giám sát Trung tâm tài chính quốc tế, đại diện các Sở KH&CN TP.HCM, TP Đà Nẵng.