Từ những đổi thay ở cơ sở

Sáng đầu tuần, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Hoa khá đông người đến giao dịch. Người lấy số tự động, người quét mã QR tra cứu thủ tục, người sử dụng VNeID xác thực thông tin. Phía sau quầy tiếp nhận, cán bộ kiểm tra, xử lý hồ sơ và ký số trên hệ thống.

Cách đây hơn một năm, những thao tác này còn khá xa lạ với nhiều người dân ở xã miền núi; nay dần trở thành công việc thường ngày.

Sự thay đổi không chỉ diễn ra tại quầy tiếp nhận hồ sơ. Mã QR thanh toán được đặt tại nhiều cửa hàng; đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân làm thủ tục trực tuyến; hội viên phụ nữ hướng dẫn nhau sử dụng tiện ích số. Tại xóm Ngau, mô hình đoàn thanh niên tiếp cận và sử dụng trí tuệ nhân tạo cũng được triển khai.

Hơn 80% hộ, cửa hàng buôn bán tại Mường Hoa đã sử dụng mã QR thanh toán không dùng tiền mặt. Hạ tầng Internet tại các cơ quan của xã cơ bản ổn định, tốc độ đường truyền 1.000 Mbps. Trên 90% cán bộ, công chức có chứng chỉ tin học ứng dụng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra khu vực trưng bày sản phẩm, kết quả nổi bật về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngày 3/8

Từ Mường Hoa, có thể thấy chuyển đổi số ở Phú Thọ bắt đầu từ những tiện ích người dân trực tiếp sử dụng và hiệu quả có thể đo đếm.

Ở cấp tỉnh, Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội cho phép cập nhật tiến độ nhiệm vụ, chỉ số KPI và kết quả thực hiện của từng cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo tỉnh có thể theo dõi đầu việc đã hoàn thành, nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ và những chỉ số cần xử lý.

Hệ thống được định hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm và hỗ trợ điều hành; đồng thời đặt ra yêu cầu dữ liệu phải bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”.

Nói về định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cho biết, Phú Thọ xác định hiệu quả thực chất là thước đo. Nhiệm vụ phải được phân định rõ theo thẩm quyền từng cấp, từng ngành; các chỉ số KPI trên hệ thống theo dõi của Trung ương phải được cập nhật, kiểm soát chặt chẽ.

Theo ông Phạm Đại Dương, các chương trình hợp tác phải xác định rõ sản phẩm đầu ra, nguồn lực và lộ trình triển khai. Tinh thần chuyển từ “làm theo kế hoạch” sang “hiệu quả thực chất” được áp dụng cả trong điều hành và xây dựng các đề án liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Phú Thọ đạt 95,27/100 điểm theo Bộ Chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; hai tiêu chí công khai, minh bạch và mức độ hài lòng đạt điểm tối đa.

Việc ứng dụng AI giúp giảm khoảng 50% thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Trong “Chiến dịch cao điểm 45 ngày”, tỉnh giải quyết 8.568 trong tổng số 8.620 hồ sơ quá hạn, đạt 99,39%.

Tạo thêm dư địa cho tăng trưởng

Trong các khu công nghiệp của Phú Thọ, sản xuất linh kiện điện tử, máy tính, camera và sản phẩm quang học tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Nhiều doanh nghiệp từng bước ứng dụng công nghệ số vào quản trị, sản xuất và kinh doanh.

Quy mô kinh tế số của tỉnh ước chiếm 22,71% GRDP, xếp thứ ba trong 34 tỉnh, thành phố. Phú Thọ có khoảng 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phát triển phần mềm, dịch vụ và giải pháp công nghệ số. Giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp số đạt hơn 7 tỷ USD.

Tỉnh lựa chọn các hướng ưu tiên gồm trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử. Danh mục nhu cầu công nghệ giai đoạn 2026-2030 được ban hành để định hướng nhiệm vụ khoa học, công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư có chọn lọc.

Gần 110 sản phẩm chủ lực, đặc trưng và OCOP đã được hỗ trợ xây dựng, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Hơn 750 sáng kiến được ứng dụng tại cơ sở; tỉnh đang triển khai 51 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Theo ông Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, giai đoạn tiếp theo, tỉnh sẽ tập trung đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đi sâu vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giải quyết những bài toán cụ thể của địa phương và doanh nghiệp.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo được định hướng hoạt động theo mô hình “chợ công nghệ”, nơi doanh nghiệp đưa ra nhu cầu, nhà khoa học và đơn vị cung cấp công nghệ giới thiệu giải pháp, cơ quan quản lý kết nối, hỗ trợ chuyển giao.

Theo ông Tường, trung tâm hướng tới tạo không gian để công nghệ được giới thiệu, trao đổi, chuyển giao và thương mại hóa, giúp doanh nghiệp tiếp cận giải pháp phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Đoàn Bổng