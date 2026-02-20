Dự báo lưu lượng phương tiện sẽ gia tăng đột biến vào những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án, bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực nhằm phân luồng và xử lý vi phạm.

Ghi nhận tại nút giao Đỗ Mười - Quốc lộ 1B (phường Yên Sở, Hà Nội), lực lượng Đội CSGT đường bộ số 14 phối hợp Công an phường sử dụng flycam để giám sát tình hình giao thông.

CSGT sử dụng flycam để quan sát tại các tuyến đường cửa ngõ, vành đai… Khi phát hiện ùn tắc hoặc va chạm giao thông, lực lượng chức năng dùng bộ đàm thông báo cho tổ công tác phân luồng từ xa.

Bên cạnh đó, tổ CSGT còn sử dụng flycam ghi hình ô tô khách vi phạm các lỗi như dừng, đỗ đón trả khách sai quy định… để xử lý.

Trong ca công tác, tổ CSGT phát hiện ô tô khách biển số 90B-007.XX chạy tuyến Ninh Bình - Hà Nội vi phạm lỗi chở xe máy trên khoang hành khách.

Làm việc với CSGT, tài xế cho biết hành khách đã thuê nhà xe chở để có xe máy đi lại ở quê trong dịp Tết.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt về lỗi chở hàng hóa trên khoang hành khách. Với lỗi này, tài xế bị phạt 700 nghìn đồng.

Trường hợp khác là ô tô khách biển kiểm soát 35F-001.XX do tài xế Đào Hoàng T. (SN 1971, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển bị phát hiện chở quá 7 hành khách.

Tài xế Đào Hoàng T. cho biết do dịp Tết nhà xe không tăng giá vé nên chở thêm khách để tăng thu nhập. Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế và chủ phương tiện.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, đơn vị sẽ tập trung xử lý vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là các hành vi: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên khoang hành khách hoặc trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng; vi phạm tốc độ.