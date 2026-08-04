Chiều 4/8, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan các gian hàng công nghệ cao trong khuôn khổ hội nghị.

Tại hội nghị, tỉnh Phú Thọ công bố nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế số, hạ tầng số và ứng dụng khoa học, công nghệ. Đồng thời, Phú Thọ đã ra mắt thử nghiệm Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; phát động Chiến dịch 90 ngày xây dựng và hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh Phú Thọ và công bố 6 bài toán lớn của tỉnh để kêu gọi trí tuệ, nguồn lực giải quyết.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chiến dịch 90 ngày xây dựng và hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh Phú Thọ.

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, hiện tại, quy mô kinh tế số của tỉnh chiếm 22,71% GRDP, xếp thứ 3 trong số 34 tỉnh, thành phố. Toàn tỉnh có khoảng 600 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phần mềm, dịch vụ và giải pháp công nghệ số.

Giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp số đạt hơn 7 tỷ USD. Sản xuất điện tử, máy vi tính, camera và sản phẩm quang học tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của ngành công nghiệp địa phương.

Bên cạnh đó, Phú Thọ đã đồng bộ 6 cơ sở dữ liệu quốc gia, 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng điểm và 47 cơ sở dữ liệu do tỉnh quản lý. Hệ thống quản trị, điều hành mới được tích hợp trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm, hỗ trợ lãnh đạo tỉnh nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn.

Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cho biết, Phú Thọ kiên định chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào tài nguyên sang dựa vào tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực nội sinh, tạo đột phá để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo ông Dương, chuyển biến lớn nhất là các cấp ủy, chính quyền không còn coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ riêng của ngành chuyên môn, mà xác định đây là động lực trung tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận dữ liệu chuyên ngành sau sắp xếp đơn vị hành chính chưa thực sự “đúng, đủ, sạch, sống”; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu còn hạn chế. Kinh tế số phát triển nhanh nhưng giá trị gia tăng nội địa và hoạt động đổi mới sáng tạo chưa tương xứng; nhân lực số, nhất là ở cấp cơ sở, còn thiếu.

Phú Thọ cần xác lập mô hình phát triển trong không gian mới dựa trên 3 trụ cột

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Phú Thọ xác lập mô hình phát triển trong không gian mới dựa trên 3 trụ cột. Trong đó, công nghiệp công nghệ cao, điện tử và sản xuất thông minh là động lực; văn hóa Đất Tổ, di sản và du lịch trải nghiệm là nguồn lực đặc sắc; nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững vùng trung du, miền núi là nền tảng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Thủ tướng, Phú Thọ không chỉ dừng lại ở vị trí địa phương có quy mô sản xuất điện tử lớn mà cần nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm, hình thành doanh nghiệp công nghệ và hệ thống nhà cung ứng trong nước.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chuyển 6 bài toán lớn mà tỉnh đã công bố thành những đơn đặt hàng, sản phẩm cụ thể; xác định rõ chỉ tiêu kỹ thuật, đơn vị thử nghiệm, nơi tiếp nhận và thời hạn hoàn thành.

Đối với chuyển đổi số, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải tạo thuận lợi thực chất cho người dân và doanh nghiệp, không yêu cầu cung cấp lại những thông tin cơ quan nhà nước đã có.

“Nhiệm vụ quan trọng hiện nay là biến tiềm năng thành sản phẩm; biến dữ liệu thành quyết định; biến khoa học, công nghệ thành năng suất và giá trị gia tăng”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.