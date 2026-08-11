Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Phú Thọ ước đạt 31,53 tỷ USD, tăng 39,7% so với cùng kỳ và bằng 79,8% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu đạt 41,9 tỷ USD, tăng 65,2% và đã vượt 8,9% kế hoạch cả năm.

Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Hàng hóa sản xuất tại Phú Thọ đã vào các thị trường Đức, Pháp, Hà Lan, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ...

Kết quả trên đạt được trong bối cảnh doanh nghiệp chịu sức ép từ giá nguyên, nhiên liệu, chi phí vận tải, logistics và biến động tỷ giá. Một số ngành chế biến, chế tạo, điện tử và công nghiệp hỗ trợ còn gặp tình trạng đơn hàng thu hẹp hoặc giãn tiến độ.

Doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà với ngành nghề sản xuất linh kiện điện tử xuất khẩu. Ảnh: Khánh Trang

Ngoài các nhóm hàng công nghiệp, xuất khẩu nông sản của Phú Thọ bắt đầu mở rộng sang những thị trường có yêu cầu cao. Trong những tháng đầu năm, tỉnh đã tiêu thụ, xuất khẩu 58 tấn bưởi, 20 tấn cam và 24 tấn mía cấp đông sang EU, Hàn Quốc và Anh.

Cuối tháng 6, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tiến Ngân đưa nhà máy chế biến nông sản tại phường Thống Nhất vào hoạt động và xuất khẩu container xoài cấp đông đầu tiên trong năm sang Hàn Quốc. Trước đó, doanh nghiệp đã xuất khẩu 24 tấn mía cấp đông sang thị trường này.

Doanh nghiệp dự kiến xuất khẩu khoảng 100 tấn mía cấp đông trong năm 2026. Vùng nguyên liệu sẽ được mở rộng tại các xã Tân Lạc, Cao Phong, Mường Bi và Mường Thàng.

Phú Thọ đang định hướng mở rộng thị trường xuất khẩu sang Anh, Canada, Australia, Ấn Độ, khu vực Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, Nam Mỹ, châu Phi và thị trường Halal. Tỉnh đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do, trong đó có EVFTA.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tuấn, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng năng lực cạnh tranh, phát triển công nghiệp hỗ trợ và chuyển đổi số. Các chương trình xúc tiến thương mại cũng được điều chỉnh theo từng nhóm ngành hàng và thị trường.

Phú Thọ đặt mục tiêu không chỉ tăng kim ngạch mà còn nâng chất lượng xuất khẩu. Doanh nghiệp được định hướng tăng chế biến sâu, giảm chi phí, chủ động vùng nguyên liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường, truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu.

Đức Hoàng