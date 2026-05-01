Theo trang Carscoops phản ánh, băng nhóm này gồm 16 nghi phạm bị truy tố tổng cộng 971 tội danh, liên quan đến hơn 250 vụ trộm xe và phụ tùng trên khắp thành phố New York.

Cảnh sát cho biết nhóm này đã đánh cắp 11 chiếc ô tô, ít nhất 69 bộ chuyển đổi xúc tác (catalytic converter), cùng bánh xe và lốp của 172 chiếc xe. Tổng hợp các thiệt hại và tài sản bị lấy cắp, nhà chức trách ước tính thiệt hại lên tới 724.669 USD (khoảng 18,4 tỷ đồng), trong khi giá trị tài sản bị đánh cắp lên tới 1.201.689 USD (30,5 tỷ đồng).

Điểm đáng chú ý, mục tiêu bị nhắm đến trộm cắp nhiều nhất là các mẫu xe phổ biến của Honda và Toyota vì chúng dễ vận chuyển và khó truy tìm trên thị trường bán lại. Cơ quan công tố cho biết, các đối tượng thường thực hiện hành vi trộm cắp vào khung giờ từ nửa đêm đến khoảng 5h sáng và sử dụng chính xe bị đánh cắp để di chuyển.

Sau khi lấy cắp được xe, các bộ phận nhanh chóng bị tháo rời. Khác với xe nguyên chiếc, các bộ phận như bánh xe hoặc bộ chuyển đổi xúc tác thường không có dấu hiệu nhận dạng rõ rệt. Điều đó khiến chúng dễ dàng được bán trực tuyến và gần như không thể truy tìm một khi đã bị trộm mất. Theo các nhà chức trách, phần lớn phụ tùng ô tô bị đánh cắp đã nhanh chóng được bán lại thông qua các chợ trực tuyến trên khắp nước Mỹ.

Các nhà điều tra cho biết các băng nhóm này cũng sử dụng các bãi đỗ xe công cộng làm nơi tập kết, cất giấu những chiếc xe bị đánh cắp. Trong vụ án này, cảnh sát được cho là đã thu hồi một vali chứa hơn 100.000 USD tiền mặt có liên quan đến vụ việc.

Tại Mỹ, việc trộm cắp ô tô và phụ tùng xe đang trở thành vấn nạn nhức nhối. Tháng 3/2024, một đường dây trộm cắp xe hơi cao cấp lớn nhất ở Texas cũng đã bị triệt phá. Trong vụ việc này, có 7 đối tượng bị bắt giữ với cáo buộc đã đánh cắp 200 chiếc xe, tổng trị giá ước tính 9,3 triệu USD (khoảng 236,2 tỷ đồng). Theo cảnh sát địa phương, băng nhóm này đã nhắm mục tiêu vào các loại xe như Dodge Charger, Dodge Challenger , Chevrolet Corvette và Chevrolet Camaro.

Vụ án một lần nữa phản ánh xu hướng tội phạm mới trong lĩnh vực ô tô: thay vì đánh cắp cả chiếc xe – vốn dễ bị truy vết – các đối tượng chuyển sang “xẻ thịt” phụ tùng có giá trị và dễ tiêu thụ. Với đặc thù thị trường, những dòng xe phổ thông như Honda và Toyota lại trở thành “miếng mồi” hấp dẫn nhất.

Theo Carscoops

