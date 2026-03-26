Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nghi phạm Sharell Reed bị cáo buộc liên quan đến ít nhất 8 vụ trộm xe trên địa bàn, trong đó có nhiều xe giá trị cao bị lấy cắp trực tiếp tại bãi đỗ của sân bay Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới.

Lần theo dấu vết từ một vụ mất xe

Cuộc điều tra được khởi động từ cuối tháng 2/2026, khi cảnh sát nhận tin báo về một chiếc xe bị đánh cắp trong nhà xe của sân bay. Đơn vị chuyên trách tội phạm ô tô nhanh chóng vào cuộc, triển khai giám sát và các biện pháp nghiệp vụ.

Sau quá trình theo dõi, lực lượng chức năng xác định Reed là nghi phạm chính và tiến hành bắt giữ trong một cuộc kiểm tra giao thông có chủ đích. Đối tượng hiện đối mặt với hàng loạt cáo buộc, bao gồm nhiều tội danh trộm cắp tài sản và che giấu các phương tiện.

Dù các dòng xe hiện đại được trang bị nhiều công nghệ chống trộm, các băng nhóm tội phạm vẫn tìm ra cách vượt qua. Theo cảnh sát, chúng sử dụng thiết bị chuyên dụng để truy cập cổng OBD2, từ đó lập trình lại chìa khóa hoặc sao chép tín hiệu từ chìa thông minh để khởi động xe mà không cần chìa gốc.

Sau khi nổ máy, việc đưa xe ra khỏi bãi đỗ cũng không quá khó. Kẻ gian thường lợi dụng lúc xe khác thanh toán phí để “bám đuôi”, nhanh chóng thoát ra trước khi thanh chắn kịp hạ xuống.

Triệt phá đường dây trộm siêu xe tại các bãi đỗ của sân bay. Ảnh minh họa.

Chiến dịch truy quét quy mô lớn

Vụ bắt giữ này nằm trong chiến dịch truy quét tội phạm trộm xe quy mô lớn mang tên Operation Golden Gate Bridge do thành phố Atlanta triển khai. Chiến dịch tập trung vào các đường dây trộm xe có tổ chức, sử dụng giấy tờ giả và đưa xe ra nước ngoài tiêu thụ.

Hiện lực lượng chức năng tăng cường tuần tra tại các bãi đỗ sân bay, đồng thời triển khai cảnh sát chìm nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự.

Giới chức khuyến cáo, với những dòng xe sang hoặc xe thể thao dễ trở thành mục tiêu, người dùng nên cân nhắc các phương án thay thế như gọi xe công nghệ khi di chuyển ra sân bay, thay vì để xe trong bãi đỗ dài ngày.

Vụ việc tại Atlanta một lần nữa cho thấy, ngay cả những khu vực được cho là an toàn như sân bay cũng có thể trở thành “điểm nóng” của tội phạm nếu thiếu cảnh giác.

Theo Motor1

