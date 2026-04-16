Theo cảnh sát, khi tiếp cận hiện trường, chiếc xe gần như không còn hình dạng ban đầu. Phần còn lại chỉ là khung vỏ trơ trọi bằng kim loại, bị “vặt sạch” các chi tiết quan trọng với mức độ tỉ mỉ hiếm thấy.

Những kẻ trộm không chỉ lấy các bộ phận dễ tháo như đèn hay bánh xe, mà đã tháo gần như toàn bộ chiếc xe. Các chi tiết biến mất bao gồm động cơ boxer 6 xy-lanh, hộp số PDK, hệ thống treo, bánh xe cùng phần lớn ngoại thất.

Porsche bị trộm “rã xác” ngay giữa phố, người qua đường tưởng xe Mazda.

Phần thân xe bị lấy đi hàng loạt chi tiết như nắp ca-pô, cản trước sau, chắn bùn, cửa, nắp khoang động cơ, mui xếp và toàn bộ hệ thống đèn. Nội thất cũng không còn gì ngoài vài chi tiết nhỏ: ghế, vô-lăng, bảng đồng hồ, màn hình giải trí, bảng táp-lô, dàn âm thanh, túi khí hay dây an toàn đều đã bị tháo sạch.

Nội thất cũng không còn gì ngoài vài chi tiết nhỏ.

Ban đầu, nhiều người cho rằng đây chỉ là một bộ khung xe độ hoặc thậm chí là xác của một chiếc Mazda. Tuy nhiên, các chi tiết như cụm bàn đạp hay thiết kế phần đuôi đã hé lộ đây thực chất là thế hệ 992 của dòng 911.

Phần khung xe mang số VIN, yếu tố nhận dạng quan trọng nhất lại bị bỏ lại.

Giới chuyên gia nhận định, các bộ phận của xe sang như Porsche khi bán riêng lẻ trên thị trường chợ đen có thể mang lại giá trị cao hơn cả chiếc xe nguyên bản. Đây được xem là động cơ chính khiến những kẻ trộm “ra tay” kỹ lưỡng đến vậy.

Đáng chú ý, phần khung xe mang số VIN, yếu tố nhận dạng quan trọng nhất lại bị bỏ lại. Điều này khiến chiếc xe gần như không còn giá trị sử dụng, do chi phí phục dựng vượt xa giá trị thực tế.

Chiếc Porsche 911 Carrera Cabriolet (992) này nhiều khả năng sẽ bị xếp vào diện xe phế liệu hoặc bị nghiền bỏ.

Cảnh sát xác nhận chiếc xe đã bị đánh cắp và chủ sở hữu đã được thông báo. Vụ việc hiện được chuyển cho lực lượng điều tra nhằm truy tìm tung tích các đối tượng liên quan.

Dù phần khung vẫn còn nguyên vẹn về mặt kết cấu, nhưng khả năng khôi phục chiếc xe gần như không khả thi. Với chi phí thay thế toàn bộ linh kiện đã mất, chiếc Porsche 911 Carrera Cabriolet (992) này nhiều khả năng sẽ bị xếp vào diện xe phế liệu hoặc bị nghiền bỏ.

Theo Carscoops

