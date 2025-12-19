Mất răng lâu ngày khiến nhiều người đối mặt với 3 nỗi lo: khả năng ăn nhai suy giảm, tiêu xương hàm và mất tự tin khi giao tiếp. Theo các chuyên gia, vấn đề trên có thể được khắc phục nhờ phương pháp trồng Implant bắt vít hiện đại.

Nhiều người mất răng lâu năm đã quen với việc chỉ nhai bằng một bên, không nghiền nhỏ được thức ăn hoặc phải kiêng những món dai, cứng. Theo các bác sĩ răng hàm mặt, đây là thói quen nguy hại vì nó có thể dẫn đến lệch khớp cắn, viêm khớp thái dương hàm, suy giảm hệ tiêu hóa và tăng tốc độ tiêu xương tại vùng mất răng.

Khảo sát từ các trung tâm nha khoa cho thấy, đã có nhiều khách hàng tìm đến các nha khoa trong tình trạng xương hàm đã tiêu 40-60%, má hóp, vùng môi và cằm bị lõm khiến cho gương mặt già đi rất nhiều so với tuổi thật.

Các phương pháp phục hình răng mất

Theo các chuyên gia, hiện nay có ba phương pháp phổ biến để phục hồi răng đã mất: hàm tháo lắp, cầu răng sứ và trồng răng implant.

● Hàm tháo lắp có chi phí thấp nhưng ăn nhai kém, dễ lỏng và không ngăn được tiêu xương.

● Cầu răng sứ cải thiện thẩm mỹ nhưng phải mài nhỏ răng thật bên cạnh, đồng thời vẫn để lại khoảng trống xương bên dưới.

● Implant là giải pháp có thể thay thế những chân răng đã mất và phục hình răng bên trên, từ đó khôi phục 99% khả năng ăn nhai như răng thật.

Vì thế, phương pháp trồng răng implant ngày càng trở thành lựa chọn trong việc điều trị mất một răng, nhiều răng hoặc mất răng toàn hàm.

Vì sao nhiều người trồng implant nhưng vẫn ăn nhai yếu?

Hiện nay, trồng răng Implant đang là phương pháp tốt nhất để khôi phục chức năng ăn nhai. Tuy nhiên, không phải trường hợp trồng Implant nào cũng thành công như kỳ vọng. Sau khi trồng implant, nhiều bệnh nhân gặp những tình trạng như: nhai yếu, đau âm ỉ hoặc bị viêm nhiễm, đào thải…Tình trạng này có thể bắt nguồn từ các nguyên nhân:

● Đặt trụ sai hướng, sai vị trí, do không có kế hoạch điều trị cụ thể rõ ràng hoặc không sử dụng các phần mềm chuyên dụng để phân tích khiến cho trụ Implant bị đặt sai hướng, sai trục, ảnh hưởng đến quá trình tích hợp xương và lực nhai.

● Sử dụng vật liệu kém chất lượng, khiến trụ dễ bị đào thải hoặc gây viêm quanh implant.

● Phục hình mão sứ không chuẩn, làm sai khớp cắn, giảm lực nhai và gây đau kéo dài.

Ngoài ra, những trường hợp không thành công khi cấy ghép Implant cũng còn tuỳ vào cơ địa riêng của từng khách hàng, hoặc do khách hàng chọn dịch vụ không đảm bảo, không thực hiện tại cơ sở chuyên sâu.

Công nghệ Implant bắt vít định vị OTI, khôi phục ăn nhai chắc khỏe

Chuyên gia Smilux cho biết, công nghệ Implant bắt vít định vị OTI không rạch lợi, không đau, phục hình tức thì là giải pháp khôi phục khả năng ăn nhai tốt cho tất cả trường hợp mất răng từ đơn giản đến phức tạp

Khác với kỹ thuật truyền thống dùng xi măng để gắn kết trụ Implant với mão răng sứ, Implant bắt vít OTI sử dụng hệ thống vít kép từ trên xuống dưới, giúp phục hình chắc chắn, không viêm nhiễm và dễ kiểm tra khi có vấn đề. Cấu tạo gồm 5 bộ phận Trụ Implant - Abutment - Ticylinder - Răng - Hệ thống vít SSE titanium. Kết hợp kỹ thuật thanh bar phục hình trên khuôn hàm giúp tản đều lực nhai tránh gây áp lực trực tiếp lên trụ implant dễ dẫn đến lỏng, đào thải trụ và bạn có thể ăn uống thoải mái như răng thật.

Bên cạnh đó, hệ thống định vị hỗ trợ bác sĩ kiểm soát hướng, độ sâu, vị trí đặt trụ với độ chính xác cao, giúp implant tích hợp xương nhanh và bền vững. Ngoài ra công nghệ cảm biến từ trường MagSense™ sử dụng phân tích tần số cộng hưởng để nhận biết chính xác thời điểm vàng giúp phục hình tức thì. Đây cũng là yếu tố quyết định giúp khách hàng có thể ăn được thức ăn cứng và dai chỉ sau thời gian ngắn.

Nha khoa Quốc tế Smilux tiên phong ứng dụng công nghệ Implant bắt vít định vị OTI - không rạch lợi, không đau, phục hình tức thì. Đội ngũ bác sĩ với hơn 15 năm kinh nghiệm cấy ghép Implant, kết hợp hệ thống máy móc hiện đại như CT Cone Beam và phòng điều trị vô khuẩn chuẩn y khoa, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tại Smilux, mỗi khách hàng đều được chẩn đoán chuyên sâu và xây dựng phác đồ điều trị cá nhân hóa, mang lại kết quả tối ưu và lâu dài.

