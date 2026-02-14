Phúc Mã Phi Xuân - khi biểu tượng dẫn lối mùa xuân

Trong văn hóa Á Đông, ngựa tượng trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần vươn lên không ngừng. Từ chiến mã của Thánh Gióng trong truyền thuyết giữ nước đến lời chúc “mã đáo thành công” mỗi độ Tết về, hình tượng ấy luôn gắn với chuyển động và thành đạt.

Linh vật Phúc Mã cao gần 7m, dài 10m trở thành biểu tượng trung tâm của đường hoa Home Hanoi Xuan 2026 tại Mailand Hanoi City

Lấy cảm hứng từ mạch nguồn đó, Home Hanoi Xuan 2026 xây dựng chủ đề “Phúc Mã Phi Xuân” như một hành trình xuyên suốt toàn bộ không gian đường hoa. Ở trung tâm là đại cảnh Phúc Mã cao gần 7m, dài 10m, trong thế tung vó mạnh mẽ giữa thảm hoa xuân rực sắc đỏ - vàng - cam ấm áp. Cấu trúc khối hiện đại gợi chất liệu thủ công truyền thống, kết hợp hiệu ứng sơn mài ánh kim, tạo nên diện mạo vừa thiêng liêng vừa sống động.

Phúc Mã rực sáng trong đêm, lan tỏa tinh thần “phi xuân” giữa không gian đường hoa

Ban ngày, linh vật nổi bật giữa không gian ngập sắc hoa; khi đêm xuống, hệ thống chiếu sáng khiến Phúc Mã rực sáng như một dòng năng lượng đang chuyển động. Tinh thần “phi xuân” không chỉ thể hiện ở thế ngựa vươn cao, mà còn ở nhịp chuyển động của toàn bộ không gian - một hình ảnh ẩn dụ cho sức bật và khát vọng phát triển của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến trong thời đại mới.

Hình tượng Phúc Mã xuất hiện xuyên suốt đường hoa, kết nối hành trình “Phúc Mã Phi Xuân” từ khai vận đến lan tỏa phúc lành

Không dừng lại ở đại cảnh trung tâm, hình tượng ngựa còn xuất hiện xuyên suốt các phân khu trang trí. Từ cổng chào, tuyến dạo bộ đến các tiểu cảnh sắp đặt, Phúc Mã được thể hiện ở nhiều sắc độ và hình thức khác nhau, kết nối các không gian thành một mạch kể liền mạch: từ khởi sinh - khai vận - đến lan tỏa phúc lành.

Home Hanoi Xuan 2026 vì thế tái hiện Tết Việt và văn hóa dân gian bằng ngôn ngữ sáng tạo đương đại. Không gian được tổ chức như một tuyến trải nghiệm liên hoàn, nơi những hình ảnh quen thuộc của phong tục đầu năm, ký ức hội làng và biểu tượng truyền thống được chắt lọc tinh tế, vừa gần gũi, vừa mới mẻ.

“Chui qua bụng ngựa” - biểu tượng của một khởi đầu

Giữa đại cảnh Phúc Mã tung vó, khoảng không gian mở dưới thân Phúc Mã gợi nhắc đến phong tục dân gian “chui qua bụng ngựa” cầu may đầu năm. Theo quan niệm xưa, bước qua dưới thân ngựa tượng trưng cho việc rũ bỏ điều cũ và đón nhận vận khí mới - một hành động nhỏ nhưng mang hàm ý chuyển giao sâu sắc.

Du khách bước qua dưới thân Phúc Mã - hình ảnh gợi nhắc tục “chui qua bụng ngựa”, biểu tượng cho khởi đầu mới và vận khí hanh thông

Tại Home Hanoi Xuan 2026, truyền thuyết ấy được tái hiện không như một nghi thức nặng màu sắc tâm linh, mà như một hình ảnh văn hóa giàu biểu tượng. Du khách bước qua dưới thân ngựa như đi qua một “cánh cổng” đầu xuân - nơi năm cũ khép lại và hành trình mới mở ra.

Trong khung cảnh thảm hoa nở rộ và lớp sơn mài phản chiếu ánh sáng lấp lánh, khoảnh khắc ấy trở nên đầy thi vị. Cúi mình bước qua là một sự khởi đầu khiêm nhường; đi tiếp về phía trước là biểu tượng của hy vọng. Mỗi người có thể mang theo một ước nguyện riêng, nhưng cùng gặp nhau ở niềm tin vào một năm mới hanh thông.

Bước qua dưới thân Phúc Mã như đi qua “cánh cổng” đầu xuân - khởi đầu khiêm nhường, gửi gắm hy vọng cho một năm mới hanh thông

“Phúc Mã Phi Xuân” vì thế không chỉ là một chủ đề lễ hội, mà là câu chuyện về chuyển động. Chuyển động của vó ngựa giữa mùa xuân. Chuyển động của đô thị phía tây Hà Nội đang phát triển từng ngày. Và chuyển động trong chính mỗi con người khi sẵn sàng bước qua một cột mốc để bắt đầu hành trình mới.

Home Hanoi Xuan 2026 diễn ra đến hết mùng 6 Tết Bính Ngọ tại Khu đô thị Mailand Hanoi City

Home Hanoi Xuan 2026 sẽ diễn ra đến ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ) tại Khu đô thị Mailand Hanoi City. Chương trình do Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long tổ chức với sự đồng hành của Keppel và sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UNESCO cùng Tập đoàn Sovico, Vietjet Air, HD Bank, Vikki Bank, L’Alya Ninh Van Bay, Sunlogo, Tui Blue Nha Trang, Unique, Bizman Media.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long)