Dự án nằm gọn trong “trái tim” KCN Phước Đông (Ảnh: Minh Phú Land).

Dự án hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng liên vùng

Tại cửa ngõ Trảng Bàng (Tây Ninh), dự án Phước Đông New City (KDC Thuận Lợi) nằm ngay mặt tiền ĐT782. Dự án kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đang khởi công, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát và cao tốc Bắc - Nam phía tây. Khi hoàn thiện trong tương lai, cư dân dự kiến chỉ mất khoảng 40 phút để đến TP.HCM, đồng thời mở lối giao thương thẳng tới cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Dự án sở hữu vị trí “vàng”. Ảnh: Minh Phú Land

Bên cạnh đó, theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tam giác Trảng Bàng - Phước Đông - Gò Dầu là trung tâm phát triển của tỉnh, thuộc vùng công nghiệp, đô thị, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao.

Trong đó, KCN Phước Đông (3.285 ha) được quy hoạch với vốn đầu tư ban đầu hơn 5.000 tỷ đồng, là KCN lớn bậc nhất miền Nam thu hút nguồn vốn FDI cùng hàng trăm nghìn lao động, chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước.

Điều này kéo theo nhu cầu tất yếu về nhà ở, thương mại và dịch vụ. Sắp tới, nơi này còn đón làn sóng di cư lớn khi địa phương vừa ghi nhận tỷ suất di cư thuần tăng 1,6% (2023) lên 6% (2024).

Thành phố mới, chuẩn mực sống xanh, vươn xa

Sự đồng hành của chủ đầu tư Sài Gòn VRG - doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng KCN, khu đô thị và bất động sản khắp cả nước - là một bảo chứng cho lộ trình phát triển dài hạn của dự án Phước Đông New City.

Dự án được quy hoạch thành đô thị hiện đại. Ảnh: Minh Phú Land

Đặc biệt, lấy cảm hứng thành công từ Phú Mỹ Hưng (TP.HCM), dự án Phước Đông New City được định hình thành là đô thị kiểu mẫu, nơi cư dân có thể an cư - lập nghiệp - học tập - tận hưởng trong cùng một không gian sống.

Theo quy hoạch, dự án phát triển đồng bộ nhiều phân khu, gồm nhà ở liền kề, shophouse thương mại, khu thương mại - dịch vụ, trường học từ mẫu giáo đến phổ thông, trung tâm y tế, khu vui chơi giải trí và công viên...

Chủ đầu tư định hướng tạo dựng cộng đồng cư dân văn minh, có khả năng phát triển kinh doanh - dịch vụ ngay tại chỗ.

Với 50% diện tích phủ xanh, đây là dự án nhà ở hiếm hoi được phê duyệt nằm trong lòng KCN. Ảnh: Minh Phú Land

Với mức giá 1,9 tỷ đồng/căn, dự án nằm trong phân khúc nhà phố hiếm có so với tiềm năng lớn đang có. Theo chủ đầu tư, dự án được hoàn thiện nội thất cơ bản, sổ hồng riêng, đảm bảo khả năng thanh khoản trên thị trường.

Dự án thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và người mua ở thực. Ảnh: Minh Phú Land

Dự án Phước Đông New City đang ở giai đoạn khởi đầu đầy tiềm năng. Chủ đầu tư dự báo dự án nằm trong khu vực đang có xu hướng tăng giá. Bằng chứng là đầu năm nay, giá nhà tại địa phương đã tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái (theo Batdongsan.com).

Lệ Thanh