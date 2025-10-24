“Sức nóng” vượt mong đợi

Cuối tuần qua, tại khu đô thị Phước Đông (Trảng Bàng, Tây Ninh), hàng trăm nhà đầu tư đến từ TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh lân cận đã có mặt từ sớm để tham quan và tìm hiểu 75 căn nhà phố thuộc dự án Phước Đông New City giai đoạn 2.

Được phát triển bởi Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG và Minh Phú Land, Phước Đông New City nhanh chóng tạo ấn tượng nhờ vị trí chiến lược ngay trung tâm Trảng Bàng, pháp lý hoàn chỉnh và tiến độ xây dựng vượt trội. Dự án được đánh giá là “khu đô thị kiểu mẫu” của khu vực khi kết hợp hài hòa giữa giá trị an cư thực và tiềm năng khai thác đầu tư bền vững.

Không khí sôi động, đông đúc tại khu đô thị thể hiện rõ “sức nóng” vượt kỳ vọng của thị trường bất động sản phía Tây Bắc TP.HCM.

Nhà đầu tư dành sự quan tâm lớn đến Phước Đông New City giai đoạn 2. Ảnh: Minh Phú Land

Chỉ trong 1 buổi sáng, chủ đầu tư và đơn vị phát triển đã ghi nhận lượng lớn giao dịch đặt cọc, thể hiện niềm tin mạnh mẽ từ giới đầu tư. Không những vậy, nhiều khách hàng từng sở hữu sản phẩm ở giai đoạn đầu quay lại mua thêm hoặc giới thiệu người thân, bạn bè cùng đầu tư, minh chứng cho giá trị thực và tiềm năng sinh lời của dự án. Sức mua của nhà đầu tư tại dự án còn cho thấy Phước Đông New City là “điểm sáng” hiếm hoi của thị trường Tây Ninh cuối năm 2025.

Vợ chồng chị Lee Jun Yu (quốc tịch Hàn Quốc) là một trong những nhà đầu tư dành sự quan tâm lớn đến dự án. Đôi vợ chồng cho hay với mức giá hợp lý từ 1,9 tỷ đồng/căn và pháp lý minh bạch, Phước Đông New City giai đoạn 2 đã thuyết phục cả hai “xuống tiền” chốt ngay.

Anh em chị Lee Jun Yu đặt niềm tin lớn về tiềm năng của dự án. Ảnh: Minh Phú Land

Lời cam kết “chắc nịch” từ chủ đầu tư

Tại buổi tìm hiểu và tham quan dự án Phước Đông New City giai đoạn 2, đại diện chủ đầu tư Sài Gòn VRG và đơn vị phát triển Minh Phú Land gửi lời tri ân đến các khách hàng, nhà đầu tư và đối tác phân phối đã tin tưởng, đồng hành cùng dự án trong suốt thời gian qua.

Một dãy nhà phố được xây hoàn thiện. Ảnh: Minh Phú Land

Song song với việc bàn giao nhà phố hoàn thiện, chủ đầu tư cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công các tiện ích trọng điểm như khu thương mại, nhà hàng, hồ bơi, sân thể thao, trường học và khu y tế, hướng tới hình thành một khu đô thị đa tiện ích, đồng bộ và đáng sống bậc nhất Trảng Bàng.

Đáng chú ý, chủ đầu tư công bố phân khu tiếp theo gồm 8 block nhà phố với hơn 400 sản phẩm dự kiến ra mắt trong tháng 11/2025, hứa hẹn tiếp tục tạo nên “cơn sóng mới” trên thị trường khi nhu cầu đầu tư vào đô thị vệ tinh phía Tây Bắc TP.HCM ngày càng tăng.

Tầm nhìn kiến tạo biểu tượng đô thị mới của Trảng Bàng

Tọa lạc ngay trung tâm Trảng Bàng, dự án nằm trong “trái tim” KCN Phước Đông, nơi tập trung hơn 80.000 chuyên gia, kỹ sư và lao động đang sinh sống và làm việc. Đây là nguồn cầu thực dồi dào cho các sản phẩm nhà phố cho thuê, là nền tảng bảo chứng giá trị dài hạn của khu đô thị.

Dự án nằm tại “trái tim” khu công nghiệp Phước Đông. Ảnh: Minh Phú Land

Dự án còn hưởng trọn lợi thế từ mạng lưới hạ tầng như các cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, Bắc - Nam phía Tây và TP.HCM - Mộc Bài sắp hoàn thiện. Những trục giao thông chiến lược này mở ra kết nối liên vùng mạnh mẽ, thúc đẩy giao thương trong và ngoài nước, nâng cao giá trị bất động sản và tiềm năng khai thác lâu dài, hướng tới tài sản truyền đời cho nhà đầu tư.

Dự án nằm tại vị trí đắc địa. Ảnh: Minh Phú Land

Sự thành công của giai đoạn 2 không chỉ cho thấy sức mua mạnh mẽ mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư trong việc kiến tạo khu đô thị kiểu mẫu, biểu tượng sống mới của Trảng Bàng.

Các chuyên gia nhận định, với bài toán đầu tư chỉ 456 triệu đồng ban đầu, khách hàng đã sở hữu nhà phố Phước Đông New City và có thể sinh lời từ 2-5 lần chỉ trong 2 năm nhờ đà tăng trưởng của thị trường và hạ tầng hoàn thiện. Điều này khẳng định Phước Đông New City là nơi hội tụ giá trị sống, giá trị đầu tư và giá trị thịnh vượng bền vững.

