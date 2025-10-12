Sau khi hợp nhất ba xã Phước Đức, Phước Năng và Phước Mỹ, xã Phước Năng, TP Đà Nẵng như được thay áo mới. Dấu ấn nổi bật nhất là vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã – hạt nhân gắn kết ý Đảng với lòng dân, vun đắp tinh thần đồng thuận, hướng tới mục tiêu xây dựng Phước Năng trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, bền vững vào năm 2030.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”

Khi xã Phước Năng chọn thôn 2 làm mô hình điểm xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, Ban Công tác Mặt trận thôn đã đối diện không ít khó khăn. Để mở rộng đường giao thông, xây nhà văn hóa, khu thể thao – nhiều hộ dân phải nhường lại đất, cây cối, hoa màu, nhưng thay vì áp đặt, Mặt trận chọn con đường kiên trì vận động, lắng nghe và thuyết phục.

Bằng phương châm “mưa dầm thấm lâu”, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức hàng chục buổi họp dân, đến từng nhà giải thích chủ trương, cùng người dân bàn cách tháo gỡ khó khăn. Dần dần, niềm tin được gây dựng. Hơn 15.200 m² đất cùng hàng nghìn ngày công lao động đã được người dân tự nguyện hiến tặng cho công trình phúc lợi.

80% khu dân cư của xã Phước Năng đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”.

Anh Hồ Văn Thau, thôn 2 chia sẻ: “Gia đình tôi hiến gần 4.000 m² đất. Đường được mở rộng, việc sản xuất thuận tiện hơn, ai cũng thấy vui. Mình góp sức để thôn mình khang trang, đó là niềm tự hào”.

Không chỉ tuyên truyền trên loa, Mặt trận xã Phước Năng còn chọn cách “đến từng người, nói bằng việc làm”. Bà Hồ Thị Liễu, Ban Công tác Mặt trận thôn 2, cho biết: “Chúng tôi kết hợp tuyên truyền trong các cuộc họp, lễ hội, giao lưu, sinh hoạt cộng đồng. Bà con nghe, hiểu rồi cùng nhau hành động từ giúp nhau mùa gặt đến góp công dựng nhà văn hóa”.

Chính sự gần gũi, chân thành đó đã thắp lên tinh thần tự giác trong mỗi người dân. Họ không đứng ngoài cuộc mà trở thành chủ thể của sự đổi thay. Người dân hiến đất, đoàn thể góp công, chính quyền chung tay quy hoạch, tất cả tạo nên sức mạnh tập thể bền vững.

Song song với phát triển hạ tầng, xã Phước Năng còn chú trọng gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Những nghi lễ, phong tục, ẩm thực, âm nhạc, trang phục đặc trưng của đồng bào dân tộc nơi đây được khôi phục, duy trì, trở thành niềm tự hào của mỗi người dân.

Hiện 80% khu dân cư của xã đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, 87,2% hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”. Đây là kết quả của quá trình dài khơi dậy ý thức cộng đồng, nơi mọi người cùng hướng đến nếp sống văn minh, nghĩa tình.

Hướng tới mục tiêu năm 2030

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Năng, kế thừa những kết quả đạt được, chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng Đảng, chính quyền và nhân dân để đưa xã hoàn thành mục tiêu nông thôn mới trước năm 2030. Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm lo chính sách cho người dân vẫn là nhiệm vụ trọng tâm.

Với phương châm “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển”, Mặt trận xã xác định mỗi cán bộ, hội viên, mỗi người dân là một “hạt nhân lan tỏa”. Mỗi tuyến đường rực rỡ hoa, mỗi mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, mỗi khu dân cư tự quản an toàn – tất cả đang tạo nên diện mạo mới cho Phước Năng hôm nay.

Đại đoàn kết đã trở thành sợi dây nối những trái tim cùng chung nhịp. Trên hành trình ấy, Phước Năng vừa dựng xây đường làng, nhà cửa, vừa dựng xây niềm tin về một nông thôn mới xanh, sạch, văn minh, nơi con người gắn bó, yêu thương và cùng nhau vươn lên.

Từ sức mạnh đoàn kết, Phước Năng vươn mình mạnh mẽ, góp thêm một gam màu tươi sáng vào bức tranh nông thôn mới của cả nước – bức tranh mang tên “ý Đảng – lòng dân hòa quyện trong hành trình đổi thay”.