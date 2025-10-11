Mới đây, UBND xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại 35 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn. Đây là hoạt động thường xuyên trong chuỗi hành động thực hiện tiêu chí “môi trường và an toàn thực phẩm” của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận nhiều hộ dân đã bắt đầu chú trọng đến việc xử lý chất thải chăn nuôi, xây dựng hầm biogas, hố ủ phân và thu gom rác thải đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu về bảo vệ môi trường, để chất thải tồn đọng, gây mùi hôi, ảnh hưởng đến cảnh quan và nguồn nước sinh hoạt của người dân xung quanh.

Trước thực tế đó, đoàn kiểm tra đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn và vận động 35 hộ dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường. Các nội dung được nhấn mạnh gồm: xử lý chất thải rắn, nước thải trong chăn nuôi; không xả thải trực tiếp ra môi trường; đảm bảo khoảng cách an toàn giữa khu chăn nuôi và khu dân cư. Người dân được hướng dẫn chăn nuôi vệ sinh, thu gom rác đúng nơi quy định, xử lý xác động vật theo hướng dẫn, chủ động khai báo khi có dịch bệnh để tránh lây lan.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.

Song song với đó, chính quyền xã cũng tăng cường tuyên truyền qua loa phát thanh, các buổi sinh hoạt bản và lồng ghép trong các cuộc họp thôn để nâng cao nhận thức của người dân. Mỗi người dân là “tuyên truyền viên môi trường” – tự giác, gương mẫu trong bảo vệ nguồn nước, cảnh quan và không gian sống.

Thực tế cho thấy, công tác kiểm tra và ký cam kết đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức người dân. Những con mương sạch hơn, vườn nhà gọn gàng, chuồng trại chăn nuôi được vệ sinh định kỳ, từng bước hình thành thói quen sống xanh, sống sạch.

Từ hoạt động kiểm tra môi trường, xã Nậm Nèn đang khẳng định quyết tâm xây dựng nông thôn mới bền vững – nơi phát triển kinh tế luôn song hành với gìn giữ môi trường, để từng bản làng thật sự trở thành miền quê đáng sống giữa đại ngàn Điện Biên.