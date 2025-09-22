Chính xác

Sau sáp nhập, tất cả 21 tỉnh thành ven biển nước ta đều có cảng biển. Trong đó, cả nước có 8 địa phương sở hữu hơn một cảng biển, gồm: TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long (3 cảng biển); An Giang, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Quảng Trị (2 cảng biển).

Hai tỉnh không giáp biển nhưng vẫn có cảng biển là Đồng Nai (hợp nhất Đồng Nai và Bình Phước) và Tây Ninh (hợp nhất Tây Ninh và Long An).