1. Tỉnh nào dù không giáp biển nhưng có cảng biển?
Tây Ninh, Đồng Nai
- Đồng Nai, Đồng Tháp0%
- Đồng Tháp, Quảng Trị0%
- Quảng Trị, Tây Ninh0%Chính xác
Sau sáp nhập, tất cả 21 tỉnh thành ven biển nước ta đều có cảng biển. Trong đó, cả nước có 8 địa phương sở hữu hơn một cảng biển, gồm: TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long (3 cảng biển); An Giang, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Quảng Trị (2 cảng biển).
Hai tỉnh không giáp biển nhưng vẫn có cảng biển là Đồng Nai (hợp nhất Đồng Nai và Bình Phước) và Tây Ninh (hợp nhất Tây Ninh và Long An).
2. Địa phương nào có hệ thống cảng biển lớn nhất cả nước?
Hải Phòng
- Cần Thơ0%
- Vĩnh Long0%
- TPHCM0%Chính xác
Trước khi sáp nhập, TPHCM có hướng biển tại khu vực Cần Giờ với chiều dài gần 17km. Sau sáp nhập, đường bờ biển của TPHCM dài gấp 5 lần, khoảng 89km.
Ngoài ra, TPHCM mới sau khi gộp với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng trở thành địa phương có hệ thống cảng biển quy mô lớn nhất nước, lớn hơn nhiều so với hệ thống cảng biển Hải Phòng. Số bến cảng của TPHCM chiếm tới gần một phần ba của cả nước.
3. Cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam ở TPHCM, đúng hay sai?
Sai
- Đúng0%Chính xác
TPHCM sở hữu 3 cảng biển, trong đó có cảng nước sâu Thị Vải - Cái Mép (trước thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu) lớn nhất Việt Nam và đứng thứ 19 thế giới. Cảng có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 200.000 tấn và cũng là cảng biển duy nhất tại miền Nam có tuyến tàu trực tiếp kết nối Âu - Mỹ. Đây được xem là một trong những cảng biển quan trọng nhất của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
4. Địa phương nào có đường bờ biển dài nhất Việt Nam hiện nay?
Đà Nẵng
- Quảng Ninh0%
- Khánh Hòa0%
- Cà Mau0%Chính xác
Trước sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa có đường bờ biển dài nhất Việt Nam. Sau khi sáp nhập với Ninh Thuận, tỉnh này tiếp tục dẫn đầu khi sở hữu gần 500km bờ biển (Khánh Hòa 385km, Ninh Thuận 105km).
Đường bờ biển của tỉnh này gấp 1,5-2 lần so với hai địa phương xếp thứ 2, 3 là Cà Mau và Quảng Ninh. Cụ thể, Cà Mau (Cà Mau và Bạc Liêu cũ) soán ngôi của Quảng Ninh, đứng thứ hai với 310km đường bờ biển. Quảng Ninh không sáp nhập với địa phương nào, giữ nguyên 255km đường bờ biển và đứng thứ 3 cả nước.
Với đường bờ biển mở rộng, tỉnh Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ là một trong những địa phương có điều kiện lý tưởng nhất để phát triển du lịch biển, khai thác thủy hải sản và thúc đẩy dịch vụ logistics.
5. Thành phố nào sau đây không giáp biển?
Cần Thơ
- Huế0%
- Hà Nội0%
- Hà Nội và Cần Thơ0%Chính xác
Nước ta hiện nay có 6 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ. Trước sáp nhập, Hà Nội và Cần Thơ không giáp biển. Tuy nhiên hiện tại chỉ còn Hà Nội là thành phố không giáp biển bởi Cần Thơ đã nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng, có đường ra biển phía Đông Nam.
