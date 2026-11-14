Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam ở phường Tân Định, TPHCM, chiếc Citroen từng được lực lượng Biệt động sử dụng trong trận đánh Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân 1968 thu hút sự chú ý.

Sáng 14/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định phối hợp với UBND phường và Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định khai mạc Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố gắn với ngày văn hóa việt nam và tuần văn hóa - đại đoàn kết chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình" .

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Tham dự buổi lễ có Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Dương Anh Đức; Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy bà Trần Kim Yến.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là không gian văn hóa chợ xưa được tái hiện trên đường Đặng Dung, với các quầy nón lá, guốc mộc và hàng hóa mang dấu ấn đời sống Sài Gòn trong thập niên 1960-1970.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập xe cổ được trưng bày thu hút sự chú ý của người dân và khách tham quan. Trong ảnh là chiếc Citroen mang số hiệu NCE – 345 là một trong 2 chiếc xe của ông Trần Văn Lai - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được Đội 5 Biệt động Sài Gòn trực tiếp sử dụng để tấn công vào Dinh Độc Lập trong Tết Mậu Thân năm 1968.

Bên cạnh hoạt động tái hiện chợ xưa và giao lưu nhân chứng, người dân còn được tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tham quan di sản; thưởng lãm tranh sơn mài của họa sĩ Việt Anh, tìm hiểu ẩm thực, sản phẩm OCOP và trải nghiệm tiện ích số phường Tân Định.

Du khách nước ngoài cùng người dân hào hứng tham quan, chụp ảnh.

“Đây là hoạt động rất ý nghĩa đối với người dân khu phố. Mỗi người góp một phần công sức để tổ chức các hoạt động chung cũng là cách thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng xây dựng khu phố ngày càng văn minh, nghĩa tình”, bà Ngọc Lan chia sẻ.

Hoạt động giao lưu với nhân chứng lịch sử, thân nhân các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn giúp thế hệ trẻ, lắng nghe những câu chuyện về hoạt động, sự hy sinh và chiến công của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, cho biết chương trình là mô hình sáng tạo để phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong tổ chức các hoạt động văn hóa, kết nối cư dân và gìn giữ những giá trị truyền thống.

Thời gian tới, phường Tân Định đặt mục tiêu xây dựng địa phương giàu bản sắc văn hóa, nghĩa tình. Các khu phố sẽ tiếp tục chủ động triển khai những hoạt động kết nối có sức lan tỏa, khuyến khích người dân cùng tham gia, qua đó xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát huy nét đặc trưng của địa phương và đóng góp vào sự phát triển chung của TPHCM.