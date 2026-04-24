Bạn trẻ tìm hiểu về các chương trình của Western Sydney Việt Nam tại sự kiện Taste of Australia 2026

Đa dạng phương thức xét tuyển, mở rộng cơ hội cho thí sinh

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, Western Sydney Việt Nam áp dụng đa dạng các phương thức xét tuyển nhằm mở rộng cơ hội cho nhiều đối tượng thí sinh.

Với chương trình Cử nhân Kinh doanh và Cử nhân Truyền thông, thí sinh cần đạt điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (GPA từ 8.0 trở lên); hoặc đủ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (theo quy định của chương trình); hoặc đạt điểm dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do các trường Đại học tổ chức được Western Sydney Việt Nam chấp thuận (theo quy định của chương trình).

Về điều kiện tiếng Anh, thí sinh cần có IELTS Academic từ 6.5 trở lên, với mỗi kỹ năng từ 6.0, hoặc các chứng chỉ tương đương như TOEFL iBT 82, PTE Academic 59, hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh học thuật EAP theo quy định của nhà trường.

Đối với chương trình Cử nhân Khoa học Dữ liệu ứng dụng, thí sinh cần hoàn thành giai đoạn 1 chương trình Cử nhân Kinh doanh hoặc Cử nhân Truyền thông Western Sydney với GPA từ 75% trở lên, hoặc GPA THPT đạt mức yêu cầu học thuật tương đương.

Đồng thời, thí sinh cần đáp ứng điều kiện tiếng Anh có chứng chỉ IELTS Academic 6.5 trở lên (điểm các kỹ năng từ 6.0 trở lên) hoặc TOEFL iBT 82 (điểm tối thiểu các kỹ năng Writing 21, Reading 13, Speaking 18, Listening 13) hoặc PTE Academic 59 trở lên (điểm các kỹ năng giao tiếp từ 50 trở lên) hoặc một số kỳ thi được công nhận tương đương…

Sinh viên Western Sydney Việt Nam được học trong môi trường năng động, sáng tạo

Nhiều học bổng và lộ trình linh hoạt

Hai kỳ nhập học quan trọng của Western Sydney Việt Nam trong năm 2026 vào mỗi tháng 9. Hiện tại, Western Sydney Việt Nam đang tiếp nhận thí sinh đăng ký vào hai kỳ nhập học này.

Theo đại diện Western Sydney Việt Nam, lộ trình đào tạo chương trình cử nhân hiện được thiết kế trong khoảng 2 năm 8 tháng với mô hình ba học kỳ mỗi năm. Toàn bộ khóa học gồm 8 học kỳ, mỗi học kỳ thường học ba học phần, kết hợp giữa học trên lớp, tự học có hướng dẫn và các hoạt động ứng dụng.

Theo nhà trường, cấu trúc này giúp duy trì nhịp độ học tập liên tục và tạo điều kiện để sinh viên sớm tích lũy kinh nghiệm thực tế. Với chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và bằng cấp do Đại học Western Sydney cấp, sinh viên có thể tiếp cận môi trường học thuật quốc tế ngay tại Việt Nam.

Mức học phí áp dụng chung là 20.530.000 đồng/môn (áp dụng cho kỳ nhập học tháng 9/2026) với tổng số 25 môn cho các chương trình Cử nhân Kinh doanh và Cử nhân Truyền thông, và 8 môn đối với chương trình Cử nhân Khoa học Dữ liệu ứng dụng. Học phí được công khai, minh bạch và đồng nhất giữa các ngành.

Chương trình hiện cung cấp các mức học bổng đầu vào hấp dẫn từ 20 - 75% học phí, xét dựa trên kết quả học tập và năng lực tiếng Anh của thí sinh. Các mức học bổng cao yêu cầu thành tích học tập nổi bật về điểm GPA và tiếng Anh. Sinh viên có thể tiếp tục được xét học bổng duy trì dựa trên kết quả học tập qua từng giai đoạn.

Bà Sarah Hooper, phó Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM (thứ 3 từ trái sang), tham quan gian hàng của Western Sydney Việt Nam tại sự kiện Taste of Australia

Đại diện chương trình cho biết thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp theo quy trình của chương trình, không phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống xét tuyển chung. Nhờ đó, thí sinh chủ động hơn trong việc chuẩn bị hồ sơ và lựa chọn thời điểm đăng ký.

Về hồ sơ xét tuyển, thí sinh cần chuẩn bị đơn đăng ký nhập học theo mẫu của trường; bản sao công chứng học bạ THPT; bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp; các chứng chỉ học thuật quốc tế và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nếu có.

Bên cạnh đó là bản sao công chứng giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với sinh viên nước ngoài), giấy khám sức khỏe còn hiệu lực ít nhất 6 tháng và ba ảnh 4×6 có ghi rõ họ tên, mã sinh viên phía sau.

Theo nhà trường, việc chuẩn bị đầy đủ và chính xác hồ sơ ngay từ đầu giúp quá trình xét tuyển diễn ra thuận lợi, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý và phản hồi kết quả.

Bích Đào