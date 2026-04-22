PGS.TS Phan Đình Quyết, Giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và việc làm của Trường ĐH Thương mại cho biết, theo thống kê, sinh viên mới tốt nghiệp của trường có mức lương trung bình từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi tháng; sau 3-5 năm kinh nghiệm có thể đạt mức 15-20 triệu đồng/tháng, tùy vào năng lực.

Theo ông Quyết, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng sinh viên ngành kinh tế ở các vị trí nhân viên bán hàng, kinh doanh, giám sát kinh doanh, marketing, tín dụng viên...

PGS.TS Phan Đình Quyết, Giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và việc làm của Trường ĐH Thương mại thông tin về mức thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp. Ảnh: Thanh Hùng

Không ít sinh viên tốt nghiệp các ngành "hot" của trường như Thương mại điện tử, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Marketing số, Phân tích dữ liệu... có thể đạt mức lương từ 20 triệu đồng trở lên khi mới ra trường. Một số người khởi nghiệp có thể đạt hơn 100 triệu đồng/tháng.

“Những sinh viên dù mới ra trường nhưng đạt mức lương rất cao đa phần đã tiếp cận, thích nghi với công việc khá sớm. Thậm chí, nhiều bạn đã chủ động khởi nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường”, ông Quyết nói.

Tuy vậy, theo ông Quyết, cũng có phản hồi từ sinh viên sau khi bước vào thị trường lao động rằng họ thiếu một số kinh nghiệm, đặc biệt là trải nghiệm ở môi trường doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều sinh viên còn hạn chế trong việc sử dụng các công cụ phục vụ công việc.

Sinh viên tham dự Ngày hội Hướng nghiệp và Việc làm do Trường ĐH Thương mại tổ chức sáng 22/4. Ảnh: Thanh Hùng

Để sinh viên có mức thu nhập khởi điểm cao hơn, ông Quyết đưa lời khuyên các em cần trang bị nhiều kỹ năng.

Để hỗ trợ, nhà trường đã và đang xây dựng rất nhiều chương trình đào tạo có sự tham vấn trực tiếp từ các doanh nghiệp. “Chính sự tham vấn của các doanh nghiệp cho phép chúng tôi xây dựng các chương trình, đặc biệt là bổ sung các học phần gắn với vị trí việc làm của các doanh nghiệp. Chính vì vậy, nếu sinh viên hoàn tất các học phần thì đảm bảo được yếu tố chuyên môn khi tham gia thị trường lao động", ông Quyết nói.

Theo ông, nhà trường cũng mở ra các chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế và cho phép sinh viên tham gia làm việc tại doanh nghiệp ngay từ học kỳ 2 năm nhất, dưới sự hướng dẫn của giảng viên và doanh nghiệp. Vì vậy, ngay từ năm 2, các em đã có những trải nghiệm trực tiếp ở doanh nghiệp và khả năng thực chiến sẽ cao hơn.

Trước sự bùng nổ của AI, ông Quyết cho biết, nhà trường cũng định hướng triển khai việc đào tạo sinh viên có khả năng ứng dụng, vận hành AI, tránh việc phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ trong tương lai.