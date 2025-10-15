Ngày 15/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé đang bám vào cành cây giữa dòng nước lũ cuồn cuộn. Phát hiện sự việc, một phụ nữ liên tục hô hoán kêu gọi mọi người ứng cứu, đồng thời hướng dẫn và động viên cháu giữ chặt cành cây, chờ người đến cứu.

Lúc sau, một người đàn ông đã bơi ra tiếp cận và cứu cháu vào bờ an toàn.

Nhờ bám được vào cành cây, cháu bé đã được cứu sống. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lục Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hải Lạng, tỉnh Quảng Ninh xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn vào khoảng 11h hôm qua (14/10).

Theo ông Long, cháu bé bị cuốn trôi là L.X.K. (SN 2017, trú tại xã Hải Lạng). Khi gặp nạn, cháu đang trên đường đi học về.

Theo ông Long, thời điểm trên, mưa to kèm nước từ thượng nguồn đổ xuống làm tuyến đường liên thôn bị ngập cục bộ. Lực lượng chức năng của xã đã căng dây hai đầu điểm ngập để cảnh báo người dân.

Tuy nhiên, khi cháu K. đi đến gần khu vực căng dây thì đúng lúc nước thượng nguồn đổ về mạnh, cuốn trôi cháu.

Sau khi được cứu lên bờ, cháu K. đã được đưa tới cơ sở y tế. Hiện sức khoẻ cháu đã ổn định và được gia đình đón về theo dõi, chăm sóc.