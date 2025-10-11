Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, từ ngày 6-7/10, Bắc Ninh chịu mưa lớn kéo dài, cùng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về, làm cho mực nước sông Cầu, sông Thương lên nhanh, gây nên lũ lụt cho nhiều thôn, xóm dọc hai bên sông. Điển hình, tại xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh), hàng loạt ngôi làng rơi vào cảnh lũ lụt lịch sử, nhà cửa chìm trong biển nước.

Các thôn nằm ngoài đê như Vọng Giang, Mai Thượng, Mai Trung, Thắng Lợi (thuộc xã Xuân Cẩm, Bắc Ninh) chìm trong biển nước, nhiều nhà ngập tới nóc.

Nước lũ đã nhấn chìm nhà của khoảng 2.300 hộ dân xã Xuân Cẩm, một số điểm tại thôn Mai Thượng nước lũ cao gần 5m - cao nhất trong lịch sử từng ghi nhận.

Do nước lũ sông Cầu lên quá nhanh, người dân nơi đây không kịp sơ tán tài sản hay dự trữ lương thực, nước uống, chỉ có thể trông chờ tiếp tế từ người thân và các đoàn, lực lượng cứu trợ cứu hộ.

Người dân tại xã Xuân Cẩm sống chung với lũ, cuộc sống đảo lộn.

Nhiều nông sản, hoa màu tại đây bị nước lũ nhấn chìm.

Những ngày qua, lực lượng quân đội và chính quyền liên tục tổ chức các lượt cứu hộ và cứu trợ. Xuồng máy của quân đội mang theo các nhu yếu phẩm như nước sạch, lương thực, bỉm, sữa,... vượt dòng nước lũ đang chảy xiết, vào hỗ trợ các hộ dân ở những điểm ngập sâu.

Nước ngập ngang với mái che và đường điện khiến xuồng cứu trợ, cứu hộ di chuyển vô cùng khó khăn. Thiếu tá Nguyễn Văn Biên và Thiếu tá Đỗ Tuất Nhâm (Đại đội Công binh, phòng tham mưu BCHQS tỉnh Bắc Ninh) cho biết, những ngày qua các lực lượng đã phối hợp đi từng ngõ nhỏ tiếp tế lương thực cho những gia đình bị ngập sâu dù nước chảy xiết và gặp nhiều vật cản.

Với những ngôi nhà nằm ở vị trí thông thoáng, lực lượng cứu trợ đi vào tận cửa.

Trong căn nhà ngập gần hết tầng một, gia đình bà Nguyễn Thị Bẩy (thôn Mai Thượng, xã Xuân Cẩm) với 9 nhân khẩu phải sống tạm trên tầng hai. Mọi sinh hoạt bị đảo lộn, vô vàn khó khăn, song rất may, gia đình bà được lực lượng cứu trợ tiếp tế đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết.

Làng mạc bị chia cắt, nhà cửa chìm trong nước lũ nên người dân chỉ có thể trông chờ vào các đoàn, cứu trợ.

Để di chuyển đến nơi khô ráo, người dân phải băng qua biển nước. Theo thống kê từ lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh, tính đến 7 giờ ngày 10/10, toàn tỉnh ghi nhận 4 người tử vong, 2 người bị thương do bão lũ; di dời hơn 5.000 hộ dân, hơn 6.700 hộ bị cô lập; 26 ngầm bị tràn; 46 tuyến đường bị ngập không đi lại được; 121m đường bị sạt lở; 135 điểm bị sạt lở đất; hơn 6.600ha hoa màu, lúa bị ngập; 859ha cây ăn quả bị ngập…