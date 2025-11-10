Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra vào 11h ngày 6/11, tại phòng chờ hạng thương gia của hãng hàng không Qantas.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, họ nghe thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi la hét khi cố gắng lấy 1 thiết bị đang cháy ra khỏi túi. Theo People, có khoảng 150 người trong phòng chờ vào thời điểm đó. Để đảm bảo an toàn, phòng chờ đã được sơ tán và đóng cửa trong 2 giờ.

Người phát ngôn của hãng hàng không Qantas cho biết: "Phòng chờ đã được sơ tán để đề phòng nguy hiểm, và các nhân viên cứu hộ đã xử lý tình trạng của hành khách ngay tại chỗ".

Người đàn ông được điều trị các vết bỏng nhẹ ở ngón tay và chân và sau đó được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng ổn định. Ông được xuất viện sau đó không lâu.

Bên trong sân bay quốc tế Melbourne ở Australia. Ảnh: People

Một nhân chứng tại hiện trường viết trên Reddit: "Áo khoác của anh ấy bốc cháy. Họ đã sơ tán chúng tôi vì khói và mùi quá nồng".

Nhà sản xuất kiêm đạo diễn người Úc - Leanna Tonkes, cũng có mặt trong phòng chờ hạng thương gia khi sự việc xảy ra, viết trên mạng xã hội: "Hy vọng người đàn ông vẫn ổn. Người lao vào cứu và nhân viên đã phản ứng rất nhanh, đưa người đàn ông vào phòng tắm rồi sơ tán mọi người an toàn".

Trong bức ảnh cô chia sẻ, các biển báo màu vàng cảnh báo sàn ướt được đặt xung quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn, ở giữa là một cục sạc dự phòng bị cháy đen.

Các thiết bị sạc dự phòng sử dụng pin lithium đang gây chú ý sau hàng loạt vụ cháy trên máy bay. Tháng trước, một cục sạc dự phòng có chứa lithium đã bốc cháy trong khoang hành lý phía trên một chuyến bay của Air China. Đoạn video ghi lại sự việc do hành khách quay lại và được NBC News thu thập cho thấy, khói và lửa bốc ra từ một ngăn đựng hành lý phía trên đang mở.

Tại Mỹ, theo quy định của Cơ quan An ninh Vận tải (TSA), bộ sạc dự phòng chứa pin lithium được phép mang lên máy bay, nhưng phải được đóng, để trong hành lý xách tay, cấm đặt trong hành lý ký gửi.

Khánh Linh