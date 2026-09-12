Pin còn tới 95% sau gần 320.000 km

Pin dùng được bao lâu là câu hỏi thường xuất hiện khi khách hàng cân nhắc chuyển sang ô tô điện. Thay vì các phép tính trong điều kiện lý tưởng, trường hợp một chiếc VinFast VF 5 chạy taxi tại Sơn La mang đến dữ liệu từ quá trình khai thác thực tế với cường độ cao.

Theo thông tin chủ xe cung cấp, chiếc VF 5 đã đi gần 320.000 km, đồng nghĩa bộ pin đã trải qua số lượng lớn chu kỳ vận hành và sạc. Tuy vậy, ở thời điểm kiểm tra, dung lượng tối đa của pin vẫn còn tới 95%, tương đương mức giảm chỉ 5% sau gần 320.000 km.

Với người dùng cá nhân thông thường, số km này có thể đi trong khoảng 10 năm. Trong khi đó, chiếc VF 5 tại Sơn La tích lũy gần 320.000 km qua quá trình liên tục đón trả khách, di chuyển đường dài và nạp lại năng lượng. Việc pin vẫn duy trì phần lớn dung lượng chứng minh khả năng khai thác lâu dài của ô tô điện VinFast.

Một chủ xe khác có trải nghiệm tương tự là anh Trần Quang Huy (41 tuổi), kinh doanh vật liệu xây dựng tại Bắc Ninh. Anh mua VF 5 từ năm 2023 và thường xuyên sử dụng xe cho những chuyến đi tỉnh. Sau hơn ba năm, công-tơ-mét đã vượt mốc 110.000 km nhưng hệ thống pin vẫn gần như không bị suy giảm.

“Đến hiện tại, quãng đường xe đi được sau mỗi lần sạc không thay đổi nhiều như hình dung ban đầu”, anh Huy chia sẻ.

Hệ sinh thái hỗ trợ củng cố sự an tâm dài hạn

Cùng độ bền của pin, hệ thống hỗ trợ sau bán hàng là yếu tố giúp chủ xe yên tâm khai thác phương tiện lâu dài.

VinFast hiện có gần 450 xưởng dịch vụ ô tô tại 34 tỉnh, thành phố, đi kèm dịch vụ cứu hộ hoạt động 24/7. Mạng lưới này đặc biệt có giá trị với người thường xuyên di chuyển liên tỉnh hoặc sử dụng xe để kinh doanh, bởi thời gian xử lý phương tiện ảnh hưởng trực tiếp tới công việc.

Pin cao áp cũng được áp dụng chính sách bảo hành riêng theo từng mẫu xe. Với các dòng xe phổ thông như VF 5, thời hạn bảo hành pin là 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Một số dòng xe VinFast khác như VF 8, VF 9 thậm chí có chính sách lên tới 10 năm hoặc 200.000 km theo điều kiện áp dụng.

Theo anh Huy, chính sách bảo hành và khả năng tìm thấy xưởng dịch vụ tại nhiều địa phương là những yếu tố giúp anh tự tin sử dụng xe cho lịch trình dài.

“Đi nhiều tỉnh, điều khiến tôi yên tâm là không phải phụ thuộc vào một vài địa điểm sửa chữa cố định. Có hệ thống dịch vụ đi đâu cũng có người dùng vừa chủ động vừa tự tin hơn trong mọi chuyến đi”, anh nói.

Ô tô điện cũng có ít hạng mục bảo dưỡng định kỳ hơn do không sử dụng dầu động cơ, lọc dầu hay bugi. Các mẫu xe VinFast áp dụng chu kỳ bảo dưỡng 15.000 km hoặc một năm, giúp chủ xe giảm số lần phải đưa phương tiện vào xưởng.

Những trải nghiệm thực tế đang từng bước thay đổi cái nhìn của người dùng với xe điện theo hướng tích cực hơn. Với độ bền được chứng minh qua hàng trăm nghìn kilomet cùng hệ thống hỗ trợ xuyên suốt, tuổi thọ của pin được đánh giá không còn là rào cản lớn khi khách hàng lựa chọn ô tô điện VinFast.

(Nguồn: VinFast)